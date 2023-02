Kairinen se dočkal, debut slavil gólem: První zápasy na Letné byly skvělé

Byl dost na míči, navíc gólem zpoza šestnáctky spustil obrat Pražanů a přispěl k jasné výhře 4:1. „Rozhodla hlavně naše dobrá defenzivní práce, dobře jsme bránili šestnáctku,“ vyzdvihl finský nováček ve Spartě Kaan Kairinen.

Máte tři body, ale jak náročný zápas to byl?

„Myslím, že to bylo docela těžké. Boleslav hrála dost fyzicky, měla hodně protiútoků a bylo tam potom dost osobních soubojů. Celkově si myslím, že to byl fakt náročný zápas pro nás. Ale taky jsme předvedli velmi solidní výkon.“

V generálce proti Norimberku jste po třech minutách asistoval, proti Boleslavi už po šesti dal gól. Zalíbily se vám debuty na Letné?

„Řekl bych, že jo. Je prostě úžasné být součástí Sparty a tyhle první zápasy byly pro mě opravdu skvělé. Doufám, že budu na takové úrovni pokračovat. A taky samozřejmě tým, abychom vyhráli víc a víc zápasů.“

Jak jste se cítil během utkání?

„Jak jsem říkal, bylo to docela těžké a taky tvrdé. Stál proti nám dobrý soupeř, ale znovu, podali jsme velmi solidní výkon a dali i pár pěkných gólů.“

Velmi brzy jste prohrávali, co nakonec rozhodlo o vaší výhře?

„Asi hlavně naše dobrá defenzivní práce. Proti Boleslavi jsme poměrně dobře bránili šestnáctku a taky jsme měli pár opravdu skvělých protiútoků. Podle mě tohle bylo klíčové a nakonec to o výsledku rozhodlo.“

Hned v prvním zápase jste získal ocenění pro hráče utkání. Ideální start v novém angažmá?

„Je to samozřejmě úžasné, vážím si toho. Doufám, že v takových výkonech budu jen pokračovat.“