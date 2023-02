Expert Levý: „S“ mě nepřesvědčila. Zrušení klecí? Pozor na zneužití

Bohemka, s níž vyhrál titul, ho potěšila. To netají. Čtvrté místo zelenobílého souboru v tabulce fotbalové ligy je po loňském propadu do baráže vskutku interesantní. „Ale první trojka je odskočená,“ upozorňuje expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý. Co říká na otočku Plzně v Brně či fanouškovskou klec v Pardubicích?

Co se přihodilo s Bohemkou?

„Když přišel trenér Veselý místo Luďka Klusáčka, nevěděl jsem, co od něho očekávat. Ale teď už musím říct, že odvádí velmi dobrou práci.“

Má svůj styl, že?

„Ano na Bohemce je vidět, že přesně víc, co chce hrát. Neublížil jim ani odchod Květa s Hronkem do Plzně a Slavie. Jsem moc zvědavý na příští kolo, po dlouhé době uvidíme asi hodně zajímavé malé derby.“

Ano, do Vršovic dorazí Sparta.

„Bohemka je v tuhle chvíli jediné mužstvo, které maličko vidí na třetí místo, i když tím netvrdím, že by měla nějakou šanci ho uhrát. Ale myslím si, že Spartu mohou hodně potrápit.“

Kde vidíte zelenobílý klub na konci ligy?

„Liga je pořád strašně vyrovnaná, Bohemka má jen pět bodů náskok na desáté místo. O první šestku bude ohromný boj, půjde o ni do posledního kola. Kdyby se tam dostala, byl by to velký úspěch. Může to zvládnout.“

První tři místa jsou prakticky jasná. Jak se vám pozdávali favorité ligy v posledním kole?

„Slavia, Plzeň i Sparta v lize vládnou. Jejich výsledky o víkendu vypadají relativně jasně, ale především pražská S se hodně nadřela, výkonem mě moc nepřesvědčila. Viktorka sice v Brně prohrávala, pořád však dominovala, dostala domácí pod tlak a skóre otočila. Nic jiného ji po prohře s Hradcem nezbývalo.“

Byl na ni zvýšený tlak?