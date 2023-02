Kalvachův návrat? Plzeň si přeje, ať stihne Slavii. Léčba zabere týdny

Lukáš Kalvach se zranil na začátku utkání v Brně, pravý kotník mu zasáhl domácí záložník Filip Blecha. První vyšetření na rentgenu neodhalila závažnější poranění, čekalo se na výsledek magnetické rezonance, verdikt se plzeňský záložník od doktorů dozvěděl v úterý dopoledne.

Klub výsledek nekomentoval, podle informací deníku Sport a webu iSport.cz zní odhadovaná pauza na několik týdnů, nikoli měsíců. Kalvach by se tím pádem během jara měl vrátit na trávníky, ale určitě to nebude hned. Vynechá nedělní domácí duel s Budějovicemi, s velkou pravděpodobností i dvě další únorová kola – těžký zápas na Slovácku a doma s Libercem. Následuje souboj s Olomoucí a výjezd na Slavii.

Návrat v plné síle by mohl proběhnout právě ve šlágru v Edenu proti největšímu ligovému konkurentovi. Jedná se pouze o první odhady, vše záleží na tom, jak Kalvachův kotník zareaguje na léčbu a následnou rehabilitaci. Důležité je, že nejde o zlomeninu ani kompletně přetrhané vazy, což mohlo reprezentačnímu polařovi předčasně ukončit sezonu.

„Kdyby byl na delší dobu mimo, bylo by to pro nás špatné. Věřím, že to nebude tak vážné. Nebyl to na něj úplně ideální zákrok,“ připustil už po nedělním šlágru v Brně trenér Viktorie Michal Bílek. Bez záložníka s číslem 23 si jen těžko maluje sestavu, teď jeho a kolegy na plzeňské střídačce čeká přemýšlení, jak klíčového polaře co nejlépe nahradit.

Brno - Plzeň: Kalvach musel střídat po nešťastném přišlápnutí Video se připravuje ...

Plzeň si musí zvyknout na to, že minimálně několik zápasů bude muset odehrát bez svého stěžejního hráče. Široký kádr nabízí několik možností, nicméně hráč podobný Kalvachovi v kádru mistrovského celku aktuálně chybí. Aleš Čermák, Dominik Janošek nebo Michal Hlavatý, kteří by mohli na Kalvachově pozici nastoupit, už na plzeňské soupisce nejsou.

Na pozici šestky se vedle Pavla Buchy nabízí dvě alternativy – stažení Romana Květa, který má s podobným postem zkušenosti ještě ze svého angažmá v Bohemians 1905. Přirozeným „back-upem“ je Modou N'Diaye, jenž místo obvyklého člena základní sestavy dohrával zápas v Brně. Senegalský záložník je ale defenzivnějším typem, schází mu Kalvachovy nadstandardní schopnosti při rozehrávce a zahrávání standardních situací.

Trenéři mohou zareagovat i změnou rozestavení, Plzeň v případě potřeby přechází na tříobráncový systém v modelu 3 – 5 – 2, na nějž má zejména směrem dopředu vhodné typy hráčů.

V Plzni se postupně uzdravují zbylí marodi (Sýkora, Řezník, Tijani), na konci února by měl být do zápasů připravený i Jan Kliment, který si poranil kotník na začátku zimní přípravy. V případě Kalvacha jde o citelný zásah do sestavy, ať na jeho pozici nastoupí kdokoliv.

Plzeňská marodka

Jan Kliment (29)

Zranění kotníku, útočník utrpěl úraz na tréninku před odjezdem na soustředění.

Mohamed Tijani (25)

Zánět achilovky, obránce vynechal zimní soustředění.

Radim Řezník (34)

Poranění lýtka, obránce vynechal zimní soustředění.

Jan Sýkora (29)

Trhlinka ve svalu, záložník se zranil na soustředění v Rakousku.

Lukáš Kalvach (27)

Záložník si zranil kotník při utkání v Brně.