Liga očima fanoušků: LFA má hlavu v písku, opatrní sparťani i klokaní luxus

Druhé „jarní" kolo je za námi. Co zmrzlí fotbaloví fanoušci o víkendu viděli na stadionech? Ty v nové pardubické aréně zaujal Jaroslav Tvrdík v kotli Slavie, jehož gesta si příznivci klubu cení. Ale domnívají se, že postoj LFA se nezmění. Na Spartě byly k vidění góly a zdánlivě pohodové vítězství domácích 4:1. Ale pozor, výkon měl k ideálu daleko, takže se Letenští nesmí nechat ukolébat. A co postřehy z tábora Baníku, Bohemians či Viktorie Plzeň? Je tu opět tradiční Liga očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Nový stadion, LFA s hlavou v písku V Pardubicích sešívaní vyhráli, ale žádná velká krása to nebyla. První gól padl ze sice šťastné, ale stoprocentní penalty, druhý až z poslední akce zápasu. Mezitím musel Kolář zneškodnit tutovku Limy a pro tragikomické vyloučení Ousoua snad ani nemám slov. Pardubicím nový stadion přeji, za dva a půl roku v azylu si jej jistě zaslouží. Liga by si ovšem zasloužila stadion s vyšší kapacitou než necelých pět tisíc diváků. Jako by snad ani samo město nečekalo, že by se Pardubice v lize zabydlely natrvalo. K podobě sektoru hostů bylo napsáno mnoho. Mně přijde nejsmutnější, že klec vznikla na žádost Policie ČR a žádná ze zainteresovaných stran se nad tím ani na chvíli nepozastavila. Přítomnost Jaroslava Tvrdíka v kleci je cenné gesto, bohužel nevěřím, že povede k nějakému efektu. Vedení LFA v záležitostech souvisejících se zpříjemněním návštěvy fotbalu pro fanoušky dlouhodobě a vytrvale strká hlavu do písku. V horším případě přichází s naprosto bizarními výmluvami jako v otázce termínů zápasů na delší dobu dopředu. ONDŘEJ KREML. 39 let, vědecký pracovník

SPARTA PRAHA Rozhodně se nenechme ukolébat výsledkem Po půl roce sloupkařský záskok na dva zápasy. Tolik jsem chtěl být pozitivní, ale utkání v Olomouci mi moc radosti neudělalo a jako by předznamenalo, co mě zase čeká. Zápas s Bolkou to potvrdil, protože kromě výsledku moc radosti nepřinesl. Pokud tedy nejsem nestranný divák. Bohužel se z velké části vlastně moc nezměnilo. Hra pořád neurovnaná, často na náhodu. Presink, který má být naší silnou zbraní, předváděl spíš soupeř. Zatím to vypadá, že jsme se opět nijak výrazně neposílili, a to myslím i Kuchtu, který je stále velmi nevýrazný. Měřítko snese možná tak Kairinen, který by mohl mít nějaký přínos. Přitom hráče, jako je Drchal, s klidem necháme další půlrok v Bohemce a i dalšími šikovnými odchovanci posílíme konkurenci. Skautink opět zklamal. Pozitivně hodnotím tak posledních 20 minut, které jsme odehráli s přehledem a i něco málo předvedli. Do stavu 2:1 to ale bylo o strach. Bolka nám zle zatápěla a často byla i lepším týmem. Rozhodně bychom se neměli nechat ukolébat jednoznačným výsledkem. MICHAL ŠEDIVÝ. 54 let, outdoor expert

VIKTORIA PLZEŇ Diváci by měli fasovat čaj nebo kafe Po nepovedeném úvodu jara jsme jeli do Brna. Pokud nám byla zima minulý týden, tak tenhle jsme ji poznali v plné parádě. Čest všem, kteří byli ochotni si hrát na tučňáky a vymrzli u našich brněnských kamarádů. Na hřišti sestava v plné síle, ale ta hra... Hned na začátku břevno naší brány, rychle potom gól v naší síti, navíc Staněk ještě vychytal přímák. Prostě první poločas škrtni. Náš dieselový motor se zahříval dost dlouho. Po obrátce stran jsme ale zabrali, svírali soupeře a povedlo se. Výhra byla naše, i když podle obrazu hry by to mohla být i remíza. Tyhle body jsme potřebovali a musíme si jich vážit. Soupeř byl opravdu dobrý. Kalvach odešel brzy, v tomto zápase se jej podařilo nahradit a pevně doufám, že bude brzy fit. Jinak každý návštěvník by měl v tomhle počasí u vchodu nafasovat čaj anebo kafe, aby úplně nezmrznul. Fakt je to v únoru prostě o zdraví. Za týden doma, soupeři okolo nás neztrácí a musíme s nimi držet krok. Čest královně Viktorce, hele, celý covid už je zřejmě z Čech navždy pryč! KOVI. 55 let, koordinátor distribuce

BANÍK OSTRAVA Na cestě do horní půlky tabulky Po ztrátě dvou bodů ve Zlíně nás čekal nelehký úkol, a to bodovat naplno na půdě zachraňujících se Teplic. Základní sestava doznala dvou změn, místo Flašky dostal příležitost Šehič a po výborné přípravě se dočkal také Buchta. Ten si ale bohužel přivodil zranění, a musel předčasně střídat. Začátek měl Baník velmi slušný, nicméně časem hra vadla a do šaten jsme šli za stavu 0:0. Druhý poločas pro nás opět začal dobře, už i s gólovým vyústěním po akci dua Cadu – Klíma. Po necelé čtvrthodince si oba hráči role vyměnili a výborný Cadu zvýšil na 2:0. Po druhém gólu už o vítězi nebylo pochyb, po pěkných akcích jsme přidali další góly, a výsledek tak byl pro Teplice asi až příliš krutý. Pozor bychom si ale měli dát na výpadek jako po našem prvním gólu. Zbytečně jsme přestali hrát a Teplice nás zatlačily. Gólovku neměly, ale k pár situacím, které musel hasit až Lašty, se přece jen dostaly. Před jarem jsem si říkal, že z prvních tří kol by sedm bodů bylo dobrých. Tak teď ještě zabrat proti Jablonci a měli bychom se posunout do první poloviny tabulky. DAVID LIVEČ. 42 le, vedoucí prodeje.