Ztráta jako Brno: Souček bude chybět týdny. Byl ve formě, kouč hledá řešení

Je to stejná díra do sestavy, jako když Plzeň přišla v nedělním zápase o Lukáše Kalvacha. Rovněž brněnský středopolař Filip Souček bude svému týmu scházet kvůli zraněnému kotníku několik týdnů. V tom nejlepším případě tři, pravděpodobnější je ještě delší pauza. „Čekáme na výsledek magnetické rezonance, jestli nejsou poškozené vazy,“ řekl pro iSport.cz trenér Richard Dostálek.

V duelu proti Viktorii (1:3) Filip Souček při výskoku na vysoký balon došlápl na soupeře a neštěstí bylo na světě. Kotník se mu ohnul. Hned bylo jasné, že dohrál. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách a také ve středu se pohyboval pouze s pomocí berlí. Návrat do akce se počítá na týdny, v horším případě bude v autu třeba dva měsíce. Není divu, že to psychicky těžce nese.

Zbrojovka je hned po druhém jarním kole bez srdce středové řady. Dvaadvacetiletý Souček, jenž se po sezoně vrací z hostování do Sparty, stihl odehrát pouze pětatřicet minut. V prvním utkání v Mladé Boleslavi chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám. To se vědělo předem, takže mu kouč v přípravě razantně ubral minutáž.

Běhavý záložník odehrál jen dvakrát poločas, proti Podbrezové a Austrii Vídeň. Na generálku s bratislavským Slovanem ho Dostálek vůbec nevzal. O to větší měl vytížení v tréninku. Do své jarní premiéry proti Plzni vyběhl ve výborné fazoně. Než se zranil, byl nejlepší na place. „Dostával se do formy, ve které jsme ho chtěli mít do konce sezony,“ podotkl trenér, jenž musí rychle hledat alternativní řešení.

Je jasné, že plnohodnotně mladíka s velkým akčním rádiem nikdo nenahradí. Navíc teď čeká Brno přetěžký souboj na Slavii. A kromě Součka nebude v Edenu k dispozici kvůli dohodě klubů ani další hostující záložník Filip Blecha. O to je vše složitější. Nabízí se nasazení tria Ševčík, Texl, Pachlopník či záskok v podobě Falty, případně Nečase. Vytažením některého stopera výš Dostálek problém flikovat nehodlá. „Spíš ještě zvažujeme změnu rozestavení,“ nastínil své myšlenkové pochody. „Každopádně tam nastoupí někdo, kdo na tu pozici není úplně zvyklý,“ dodal.

Nováček potřebuje nutně začít sbírat body, aby se odpoutal od kritických dolních příček. Po cenné remíze v Mladé Boleslavi celkem podle očekávání podlehl mistrovi. Po partii na Slavii hostí ostravský Baník. Aspoň jedna výhra by se šikla. Bez Součka to však bude těžké.

V Edenu navíc nesmí nastoupit levý bek Josef Divíšek, přísně vyloučený v duelu s Plzní. Když se kouč dozvěděl, že sudí Pavel Orel neměl po jeho zákroku na Jana Kopice žádat o pomoc VAR, jenom si povzdechl: „Mohli jsme hrát posledních patnáct minut v jedenácti a pokusit se vyrovnat. Nějaká šance na to byla, byť malá. Ten jeden hráč nám pak chyběl,“ věděl Dostálek, jenž i s odstupem několika dnů trvá na tom, že Divíšek do protihráče úmyslně tvrdě nezajel.

Zkušený zadák patří mezi nejslušnější hráče v lize. „Je fakt, že na Kopice to faul byl,“ uznal trenér. „Pepa byl v souboji pozdě, došlápl ho. Ale určitě nechtěl faulovat. Taky se mu hned omluvil,“ líčil.