Zraněný Souček: Padala i slova o operaci. Na výsledky vyšetření čeká

„Během jednoho, dvou dnů by mělo být jasno, o co přesně jde. Přesný výsledek pořád neznám. V mém případě to všechno trvá déle, protože mám jiné kotníky než ostatní lidé. Ne na pohled, ale uvnitř.“

Čím jste si úraz způsobil?

„Běžel jsem za Mosquerou a šlápl mu na nohu. Tak to celé vzniklo. Zůstal jsem v Brně, domů jsem nejel. Chodím cvičit.“

Jak to nesete psychicky?

„Celé mě to štve, ale co se dá dělat. Po všech těch zraněních už jsem trošku obrněný. I když jsem nemohl v prvním kole hrát kvůli kartám a proto mě trenér v přípravě do zápasů moc nestavěl, měli jsme dost herních tréninků. Kouč mi vysvětlil svůj záměr a přijal jsem to. Na generálku mě nevzali, tak jsem si šel zahrát za béčko. Rozehraný jsem tedy byl.“

Evidentně vám větší zápasová praxe nechyběla, proti Plzni jste si vedl do zranění výborně.

„Na jaro jsem byl dobře nachystaný, což snad bylo i vidět. Kluci teď jedou na Slavii, kde se nečeká, že něco uhrajeme. Důležité budou hlavně další domácí zápasy. Ty musíme zvládat. Věřím, že se zachráníme. Máme hodně kvalitní hráče. Když to dopadne dobře, mohl bych být za tři, čtyři týdny v pořádku.“

Platí, že po sezoně se vracíte do Sparty bojovat o místo?

„Mělo by to tak být. Hostování v Brně mi končí.“