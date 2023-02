Konečně jsme ligoví. Šéf Pardubic o stadionu, vzestupu i Kováčovi a Nitovi

Žádný klub v českém fotbale neudělal za posledních patnáct let progres jako Pardubice. Východočeský klub technicky vzato do roku 2008 ani neexistoval, začínal v divizi, postupně se ale prokousal až do ligy a dnes má navíc důstojný nový stadion, ačkoliv na něm na posledním místě bojuje o záchranu.

Právě vzestup Pardubic byl tématem nového Dloubáku se sportovním ředitelem a místopředsedou představenstva klubu Vítem Zavřelem. Kromě toho ale byla řeč i o novém stadionu a jeho kritice ze strany části veřejnosti, o prvním jarním domácím zápase se Slavií, a taky perspektivě trenéra Radka Kováče nebo o nevídaném hostování Florina Nity.

Poslechněte si a podívejte se na nový díl Dloubáku na iSport.cz. Moderuje Martin Vait. Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém i světovém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každý čtvrtek ráno a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.

Co řekl Vít Zavřel v novém Dloubáku?

O vzestupu Pardubic: „Nejsme žádná rychlokvaška, šli jsme postupně od mládeže. Obklopili jsme se pracovitými lidmi. Chceme zapojovat co nejvíce odchovanců, každoročně máme 10 reprezentantů. Můj sen je, abychom tu zbláznili lidi do fotbalu a byl to podobný fenomén jako hokej.“

O Radku Kováčovi: „Jakkoliv měl bohatou kariéru, jeho trenérské CV nebylo extra zajímavé. Za to jsme byli trochu napadáni od fanoušků a byli jsme pod tlakem. Ale řekli jsme si, že chceme mladé trenéry, aby měli znalost jazyků a chtěli se posouvat a neustále vzdělávat. Přichází generace koučů jako je Radek Kováč nebo Jirka Jarošík.“

O stadionu, sektoru hostů a kritice: „Zamrzelo mě načasování. Když se liga po 54 letech vrátila do Pardubic a byla to velká událost pro celý region, řešil se dva dny před zápasem jen sektor hostů. Ale nemám z něj radost, měl by být důstojnější. Je to k další diskuzi.“