Bačkovský o centimetrech i šanci v Liberci: Nita je nejlepší, o výšce to není

S konkurentem i kolegou Olivierem Vliegenem se minuli ve Vlašimi, v létě se potkali na grilovačce a… „Hlavně naše přítelkyně se kamarádí. Jsme spolu v pohodě,“ pronese na adresu belgického gólmana Hugo Jan Bačkovský.

Fotbal je však nemilosrdný - a do brány může jen jeden. Vliegen je od podzimu jasná jednička, Bačkovský však cítí šanci. V minulém kole přispěl třiadvacetiletý brankář čistým kontem k výhře v Českých Budějovicích.

Převezmete Vliegenovo místo?

„Už na začátku týdne nám trenér řekl, kdo bude chytat, ale to si nechám pro sebe. Jsem rád, že jsem ukázal trenérům, že se mnou mohou počítat, kdykoli mě využít.“

Už pátý rok chodíte po hostováních. Jak je to aktuálně s vaším vztahem ke Spartě?

„To je složité. Sparta mě vychovala, za to jí jsem vděčný, ale teď vlastně nejsem skoro s nikým v kontaktu, jen s trenérem mládeže Peterem Bartalským, s ním řeším kdykoli cokoli. Jsem mu vděčný. Ale jinak těžko říct, jaké je moje postavení ve Spartě…“

Hugo Jan Bačkovský Narozen: 10. října 1999 (23 let) Pozice a klub: Brankář Slovanu Liberec Liga: 21 zápasů (5 čistých kont) Reprezentace: U16 - 7 zápasů, U18 - 7, U19 - 7, U20 - 2 Kariéra: Sparta (mládež), Vlašim (2018 - 2020), Bohemians (2020 - 2022), Liberec (2023)

Do kdy máte na Letné kontrakt?

„Tím, že jsem podepsal dlouhodobé hostování v Bohemce, které mělo trvat tři roky, jsem musel prodloužit smlouvu. Takže mi běží, mám ji do léta roku 2025.“

Vaše dlouhé hostování v Bohemce bylo trochu neobvyklé. Proč se upeklo?

„Nejdřív jsem tam šel jen na roční jako náhrada za Romana Valeše, který se zranil. Po půlroce se se mnou Bohemka začala bavit, že by mě chtěla koupit, řešila to se Spartou, ale ta odmítla. Dlouhodobé hostování byl takový kompromis.“

Vám vyhovovalo?

„Radši bych na přestup, byl jsem ze zájmu nadšený, Bohemka je super klub. Ale i tohle jsem bral, protože dřív tam byla vždycky možnost, že si mě Sparta může kdykoli bezplatně stáhnout. Vypadalo to, že se konečně někde ukotvím.“

Nestalo se. Pořád jste vypůjčený hráč. Je to složité?

„Chtěl bych na trvalý přestup, natvrdo. Jenže když se spolu baví dva kluby, tak moje přání nemá úplně nějakou váhu. Jako hráč v tom nemám extra velké slovo. V Liberci to je ale už hodně na mě, protože je tam opce, pevně daná suma, za kterou mě Slovan může koupit.“

Trenér Luboš Kozel o vás hodně stál. Je to pro vás příslib?

„Ano, sedí mi. Potkali jsme se v reprezentaci do devatenácti let. Už tam jsem viděl, že chce hrát kombinační fotbal s výstavbou odzadu, od brankáře. To se mi líbí a baví mě to. Byl jsem hrozně rád, že se ozval, když odešel do Slavie Honza Stejskal. V Liberci jsem si hned utvrdil názor na pana trenéra.“

Berete hru nohama za svoji přednost? Říká se to.

„Myslím, že je to moje silná stránka. Vždycky, když je příležitost, tak si rád zahraju v poli. Ostatně v Bohemce jsem se málem dostal na hřiště i v lize.“

Povídejte.

„Když byl nejtvrdší covid, měli dovoleno trénovat jen profíci, béčko ve třetí lize ne, kluci nám nemohli pomoci. Měli jsme anglický týden, hráli jsme ve středu v Českých Budějovicích a přišli za mnou trenéři, že je nás prostě málo, že umím nohama, jestli bych si troufnul být připravený do pole.“

Je zřejmé, jak jste odpověděl.

„Jasně, že jo. (usmívá se) Předzápasový trénink jsem absolvoval jako hráč, vůbec jsem si nebral rukavice. Rychle mi natiskli dres, jméno, číslo, na lavici jsem měl hráčský i brankářský. Byl jsem čtvrtý náhradník, tehdy už se střídalo pětkrát. Rozcvičoval jsem se, vypadalo to fakt, že půjdu na plac, ale prohrávali jsem 1:2 a nakonec se na mě nedostalo.“

Byl jste mrzutý?

„Trochu jo, na druhou stranu nevím, jak bych vypadal.“

Proč?

„Tím, že to bylo na poslední chvíli, tak byl jen nějaký eskový dres. Takže možná jsem rád, byl mi hrozně malej. (směje se)“

Za hru nohama jste chválen. Naopak objevují se narážky na vaši výšku, oficiálně je uváděno 185 centimetrů. Vadí vám to?

„Je to celkem obvyklý téma. Ale nemyslím si, že jde o problém. Ve světě chytají gólmani, kteří mají podobnou výšku a třeba Florin Nita, který je vlastně stejně vysoký, je nejlepší gólman, co jsem potkal. Takže to není jen o výšce.“

