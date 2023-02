Žolík Kim se tlačí do základu. Svědík: Dvakrát nám pomohl. Uvidíme...

Půjde poprvé do základu? Korejec Kim Sung-pin (22) zatím funguje Slovácku jako žolík. Dvakrát vtrhl po půli na hřiště a… „Hra šla s ním dvakrát nahoru,“ přiznal trenér Martin Svědík. Dynamický záložník si říká o místo v elitní jedenáctce pro sobotní duel v Liberci. Kouč však nechce nic uspěchat. Je dost možné, že jedinou zimní posilu opět využije jako nakopávák v průběhu utkání.

Ten malý čipera si s balonem fakt rozumí. I když Kim Sung-pin zatím chodí do akce až v závěrečné půlhodině, vždycky dokáže něco vymyslet. Proti Českým Budějovicím napálil tyč a také s Olomoucí pomohl kreativitou vystupňovat tlak Slovácka. „Je typologicky úplně jiný než všichni ostatní,“ tvrdil brankář Filip Nguyen. „Ještě má čas. Ostrých zápasů na to, aby se sžil s mužstvem, moc nebylo,“ připojil kouč Martin Svědík.

Když v zimní pauze odcházel mladý Korejec z pražské Dukly, označil ho její trenér Petr Rada za nejlepšího hráče druhé ligy. A přál mu, ať se mezi elitou prosadí. To se také děje, byť prozatím ukazuje své schopnosti v roli náhradníka. V duelu s Jihočechy dostal pod hrotem přednost Michal Kohút, na Sigmu nasadil kouč Michala Trávníka. Výkonem však víc zaujal střídající Asiat.

„Postupné nasazování je pro něj ideální,“ mínil Svědík. „Doufám, že bude lepší a lepší.“

Minulý víkend se i na těžkém zasněženém terénu pohyboval s lehkostí a balon ho poslouchal. „Proto jsme ho měli připraveného,“ reagoval kouč, který měl jasný taktický plán. Nasadit dravce na unaveného soupeře v době, kdy je hra rozkouskovaná. „On je hráč, který toho dokáže využít,“ poznamenal. „Ale ani Kim se tentokrát nedostal do koncovky a nevytvořil šanci, kterou jsme potřebovali,“ dodal po remíze 0:0.

Nedá se vyloučit, že stejnou strategii zvolí Svědík i pro sobotní bitvu v Liberci. Je jasné, že si novic hlasitě říká o místo v sestavě, ale trenér taky potřebuje mít v zásobě borce, který může vletět ve druhé půli svěží na hřiště a rozhodnout zápas svou individuální kvalitou.

SESTŘIH: Slovácko - České Budějovice 1:0. Hrozil Kim, rozhodl Holzer Video se připravuje ...

„Bude to záviset na soupeři, na tom, jak budeme chtít hrát a jaké hráče zrovna máme na lavičce,“ naznačil jeho nadřízený. „Nechci předbíhat. Ale může se stát, že bude hrát od začátku,“ doplnil tajuplně.

Spoluhráči si Kima oblíbili. Vidí i na tréninku, že má týmu co přinést. Věří mu. „Má dobrou střelu, krátký švih. Pravou i levou,“ všiml si Nguyen. „Věřím, že bude pro nás hodně přínosný. Určitě dá brzy nějaký gól,“ nepochyboval gólman.

Klub nešel naslepo, asijský objev si v Dukle pořádně vyskautoval a zavázal si ho smlouvou až do léta 2026. „Vidí věci, které někteří ne. Při bránění řeší něco jinak, než bychom chtěli. Ale to má svůj čas a vývoj. Obrannou fázi u hráče nabušíte. V koncovce by měl být dobrej a o tom fotbal je,“ shrnul Svědík.

63

Tolik minut zatím odehrál korejský záložník Kim sung-pin ve dvou ligových zápasech za Slovácko.