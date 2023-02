Svědík se „červenal“, gól naživo neviděl: Přežili jsme díky Nguyenovi

Tři zápasy, skóre 2:0 a sedm bodů. Účelným a úsporným stylem vstoupilo do jarních odvet Slovácko, žhavý adept na čtvrté místo FORTUNA:LIGY. Trenér Martin Svědík má při střídáních šťastnou ruku. Výhru nad Českými Budějovicemi vystřelil náhradník Daniel Holzer, v Liberci zase rozhodl hlavičkou žolík Ondřej Mihálik. Negativum utkání? Červená karta pro kouče za protesty. „Pokud by se za tohle vylučovalo, je každý zápas vyloučených pět trenérů,“ ucedil Svědík.

Tohle jsou extra cenné body, že?

„Sice jsme měli aktivní vstup do zápasu, ale nemělo to kýžený efekt. Zhruba po dvaceti minutách Liberec přebral otěže, hlavně ve středu hřiště sbíral odražené balony a měl výbornou přechodovou fázi. Chodil rychle nahoru. Děkujeme Filipovi Nguyenovi, že jsme přežili pár akcí. Zneškodnil určitě dvě tutové šance. Tohle byl základ a klíč k tomu, abychom tady uspěli. V prvních dvou zápasech mu hodně pomohla obrana, teď to on týmu vrátil. Podal velmi dobrý výkon. Utkání se mohlo vyvíjet jinak.“

Po pauze už jste byli spíš lepší vy. Co jste změnili ve hře?

„Naše prostřídání bylo o něco lepší než soupeře. Po odchodu Višinského a Frýdka už Liberec neměl takový tlak. Potom to bylo o tom, kdo dopraví míč do branky. Povedlo se to nám. Za tři body jsme rádi, ale je jasné, že náš výkon se musí zlepšit. Ale je důležité, že po pěti hodinách cesty nejedeme domů s prázdnou. Jsem rád, že se trefil Pišta Mihálik, což je útočník. Spolupráce Havlík-Kim a zakončující Mihálik byla perfektní. Těší mě, že se pracovitost, součinnost mužstva i trpělivost vyplatily.“

Liberec - Slovácko: Kim šikovně našel v nastavení Mihálika! 0:1 Video se připravuje ...

Viděl jste po červené kartě ten gól vůbec naživo?

„Neviděl. Je to nějaký návod. Asi budu muset vždycky jít do útrob, abychom dávali góly. (úsměv) Ano, je to moje chyba, ale na druhou stranu, pokud by se za tohle vylučovalo, je každý zápas vyloučených pět trenérů. Emoce ve mně jsou, patří ke mně. Pan Radina (rozhodčí) to posoudil takto. Podle mě to bylo velice přísné.“

Budete to mít drahé?

„Načítá se mi to. Každý rok mám jednu kartu, takže to bude ještě víc než normálně. Za hloupost se platí. Takže budu platit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 90+3. Mihálik Sestavy Domácí: Vliegen – Prebsl, Plechatý (C), Purzitidis – Fukala (80. Mészáros), Červ, Valenta, Preisler – Višinský (27. Tupta), Frýdek (72. Doumbia) – Olatunji (72. Rondić). Hosté: Nguyen – Kalabiška, Hofmann, M. Kadlec (C), Reinberk – Holzer (62. Doski), Havlík, Daníček, Kohút (62. Mihálik), Petržela (73. Kim, 90+5. Břečka) – Vecheta (73. Šašinka). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Lehoczki, Varfolomejev, Doumbia, Polyák, Mészáros, Tupta, Rabušic, Rondić, Kozák, Ghali Hosté: Borek, Břečka, Trávník, Doski, Brandner, Mihálik, Kim, Šašinka Karty Hosté: Vecheta, Kalabiška, Martin Svědík (hl. trenér) (č) Rozhodčí Radina – Leška, Hádek; VAR: Kocourek, AVAR: Machač Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 1589 diváků