Posila Sparty na paškále. Dostálka naštval Ševčík: Nezodpovědné chování

Obyčejně by špatně trefenou ránu z trestného kopu pohltila pevná zeď, k ohrožení branky by vůbec nedošlo. Jenže brněnská hradba měla v sobě díry. Balon z kopačky Ewertona proletěl skulinou, kterou vytvořil Michal Ševčík. „Nezodpovědné chování,“ zuřil trenér Richard Dostálek. Slavia se tak v druhém poločase dostala lacino do vedení 1:0, v závěru přidala ještě jednu trefu a brala upocený triumf 2:0.

V létě by se měl Michal Ševčík přesunout do Sparty, která si od něj slibuje výjimečnost v řešení ofenzivních akcí. Nadstavbu. Nadprůměr. Rozdílové prvky v klíčových situacích. Je nepochybné, že v dvacetiletém klukovi se ukrývá nevšední porce talentu. Kousíčky ukázal i během sobotního duelu v Edenu. Jenže fotbal se nehraje jen dopředu. A to brněnský klenot čas od času složitě chápe.

V úporné bitvě se Slavií potopil vlastní tým zvláštním počínáním ve zdi. Zápas se přitom vyvíjel pro Brno fantasticky. Přežilo úvodní brutální tlak, zadáci posbírali extrémní množství centrů do pokutového území, taky čaroval Martin Berkovec.

Ve studeném večeru se tlak Slavie pomalu rozplýval, ani po pauze se události na hřišti nijak nevymykaly standardu. Nicméně přišel faul před šestnáctkou a trestný kop domácích z levé strany. Stav bezbrankový. Osmapadesátá minuta.

Trojice slávistických hráčů rozumovala, jak s naskytnutou příležitostí naložit. Vystřelit se rozhodl Ewerton. „Upřímně, chtěl jsem to trefit lépe,“ přiznal se po utkání.

Brazilcův pokus totiž neměl v žádném případě gólové parametry. Střela mířila do zdi. Jenže sekundu před očekávaným nárazem se uhnul doleva Michal Ševčík, proti ráně se otočil bokem a vzniklou mezerou prolétl balon k tyči. Berkovec reagoval, ale pozdě… Slavia se zadarmo dostala do náskoku a pohody.

„Viděl jsem to na opakovaném záběru. Byla to chyba hráče, který otevřel prostor, otočil se zády k míči, což je nezodpovědné chování,“ kroutil na tiskové konferenci hlavou hostující trenér Richard Dostálek. Vnitřně zuřil. Prohřešek proti týmovým dobrým mravům kouče evidentně nadzvedl. „Michal se na to musí podívat. Není to jen o tom, že ho budeme pořád chválit. Má svou kvalitu, směrem nahoru je svým způsobem nepostradatelný, ale fotbal se hraje nahoru dolů. On je zodpovědný i za svůj výkon do defenzivy,“ přisadil si.

Ševčík proti největšímu favoritovi na titul neodehrál dobré utkání. Chybu mohl napravit, z vápna šteloval míč z voleje na slávistickou branku. Ondřej Kolář však vystřihl zákrok zápasu. „Je to o zkušenostech, teprve je sbíráme, rovněž Michal,“ přijal s pochopením zahozenou tutovku Dostálek.

Na druhé straně bylo veselo. Brazilský elegán Ewerton skóroval podruhé sezoně a ještě stihl přidat asistenci u branky Micka van Burena na 2:0. Naposledy se trefil před pěti měsíci proti Českým Budějovicím. Od té doby ani ťuk.

„Ten pocit mně velmi chyběl. Je super ho znovu zažít. Doufám, že budu s góly a asistencemi pokračovat a předvádět dobré výkony. Cítím se skvěle, protože jsem mohl pomoci mužstvu. Jsem velmi spokojený, že jsme vyhráli a máme tři body. To je pro nás nejdůležitější,“ líčil svoje rozpoložení šestadvacetileté křídlo.

Ocenění se dočkal i od Jindřicha Trpišovského. Byť Brazilcovi v posledních duelech neposkytuje příliš prostoru, po působivém představení proti Brnu se může vytížení zvýšit.

„Splnil to, co jsme chtěli, hodně situací bral na sebe, dostával nás do poslední třetiny hřiště. V tom jsme předtím měli problém, nebyli jsme schopni překonat zálohu ve středu a dostat se do křídelních prostorů. Ewe minule v Pardubicích nehrál, protože to byl trochu jiný zápas. V tomhle utkání se ale jeho nasazení přímo nabízelo,“ ubezpečil slávistický kouč.

Konečně Ewerton přispěl k zisku bodům produktivitou. Přesně kvůli tomu dorazil z Mladé Boleslavi. Jenže pověst bodujícího hráče dosud nepotvrdil (2+1).

„Přitom v tréninku vypadá skvěle, je silný v driblinku a v situacích jeden na jednoho. V závěrečné třetině hřiště má obrovský potenciál, ale chyběly mu body. Hodně se tím trápil. Věřím tomu, že zápas s Brnem mu v sebevědomí hodně pomůže,“ doufá Trpišovský.

To se ukáže už za týden proti Teplicím.