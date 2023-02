Bílek po těsné výhře: Nervozita i ztráty. Proč nechal sedět Vydru?

Jak jste došli k výhře proti Budějovicím?

„Do utkání jsme nevstoupili dobře, nechali se zatlačit. Budějovice hrály velmi dobře, kombinovaly, držely balon. Nám se povedl vynikající protiútok, dali jsme branku po ukázkové akci. Obraz hry byl podobný jako proti Hradci (v prvním jarním kole Plzeň prohrála 1:2). Soupeř víc držel balon, na nás byla vidět nervozita, dělali jsme hodně ztrát. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit o něco lépe, ale průběh byl podobný. Budějovice držely balon, my jsme hráli z hlubšího bloku. Dali jsme druhou branku a měli další situace, co jsme nedotáhli. Vzápětí jsme si dali vlastní gól jako s Hradcem, utkání pak bylo nervózní až do samotného konce. Utkání jsme zvládli, jsme rádi za tři body, ale víme že se v dalších zápasech musíme zlepšit.“

Z čeho plyne vaše nervozita?

„S Hradcem jsme měli šest tutovek, ale ty jsme neproměnili, naopak rozhodla naše vlastní branka. Naopak dneska jsme šancí neměli tolik, spíš to byly brejkové situace, kdy jsme to rozběhli velmi dobře, ale finální část nás trošku zlobila. Do dalších zápasů musíme být lepší, sebevědomější, lépe kombinovat a nenechat se takhle zatlačit. Ale soupeř si nevytvořil nějaké velké příležitosti, jednu měly Budějovice ve druhé půli, kdy to vypadlo Jindrovi (Staňkovi). Pak hrály dlouhé balony, my jsme všechno uskákali. Takové zápasy se někdy hrají, důležité je vyhrát a nám se to podařilo.“

Plzeň - České Budějovice: Jemelkova teč zaskočila Staňka, 2:1 Video se připravuje ...

Proč se vám nedaří zápas víc kontrolovat?

„Poslední venkovní utkání v Brně jsme dominovali, výborně jsme drželi balon i v době, kdy se utkání nevyvíjelo pro náš prospěch. Byl tam z naší strany klid, trpělivou hrou jsme zápas zvládli. Dobře jsme drželi míč, měli odražené balony, po ztrátách je získávali a nenechali Brno hrát. Dneska jsme na výkon nenavázali, neměli odražené balony. Co nás zdobilo v Brně, tam teď nebylo. Ale je důležité, že jsme schopni takový zápas vyhrát.“

Zachránily vás dvě trefy Romana Květa.

„Roman potvrdil, proč jsme ho do Plzně brali. Dovede se prosadit v ofenzivě, je gólový, dneska ukázal kvality. Má výbornou střelu levou, pravou, zvládne dát ránu i technickou střelu, je silný v kombinaci. Splnil to, co od něj očekáváme. Zápas se mu povedl a zajistil nám výhru.“

Plzeň - České Budějovice: Brejk vyšperkoval Bucha pasem na Květa, ten dal na 1:0 Video se připravuje ...

Jemelka opouštěl hřiště na vozítku, ale do zápasu se vrátil a dohrál ho. Jak to s ním vypadá?

„Jde o tržnou ránu na hlavě.“

Proč jste střídal hráče do obrany a nedal prostor ofenzivním hráčům, kteří zůstali na lavičce?

„Stoper Filip Kaša tam šel na poslední dvě minuty. Na konci zápasu se to hodně nakopává, do vápna chodilo hodně vysokých míčů, my potřebovali na hřišti ještě jednoho hlavičkáře. Na lavičce máme další ofenzivní sílu, ale dnes nebyl prostor, aby se dostali na hřiště.“

Dostane příště šanci Matěj Vydra?

„Matěj je v pořádku, dotrénoval, co bylo potřeba, nemá zdravotní problémy. Ale musí čekat na šanci, znovu říkám, že dneska nebyl prostor dát na hřiště jiného ofenzivního hráče. Tomáš Chorý odvedl vepředu spousty práce, pomohl nám, když jsme byli pod tlakem, přidržel hodně balonů, proto tam zůstal až do konce. Čeká nás ještě hodně zápasů, Matěj i další ofenzivní hráči se tam určitě dostanou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Květ, 57. Květ Hosté: 61. Jemelka (vl.) Sestavy Domácí: Staněk – Jemelka, Hejda (C), Pernica, M. Havel – Ndiaye (90+4. Kaša), Bucha – Mosquera (69. Pilař), Květ (69. Vlkanova), Kopic (81. Holík) – Chorý. Hosté: Janáček – Skovajsa, Králik (C), L. Havel, Čolić (83. Potočný) – M. Čermák (89. Čavoš), J. Hora I – Mršić (65. Zajíc), P. Hellebrand (83. Sladký), Jak. Matoušek I (89. Penner) – Mic. Škoda. Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Zadražil, Pilař, Sýkora, Vydra, Durosinmi, Kaša, Holík, Jirka, Vlkanova Hosté: Šípoš, Broukal, Čavoš, Potočný, Zajíc, Penner, Sladký Karty Domácí: Chorý, Ndiaye Hosté: Zajíc Rozhodčí Petřík – Hájek, Slavíček Stadion Doosan Arena, Plzeň