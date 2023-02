43 faulů v Olomouci? Úzkostlivý sudí, shodli se aktéři. Chytil zůstává

To takhle Radim Breite odehraje balon, normálně došlapuje, Jakub Rada dá nohu pod něj a je z toho faul. Z přísné standardky se Hradec Králové dostane do vedení a máte zaděláno na problém. Ještě větší, když po chvíli nevidíte ani Rynešovo oplácení a alibisticky vytahujete přímo před očima čtvrtého rozhodčího Víta Zaorala jen žlutou kartu.

„První situace, kdy se pískl nesmyslný faul před střídačkou, ovlivnila negativní emoce. Samozřejmě jsme to nenesli kladně,“ popisoval olomoucký záložník Jan Vodháněl.

Ne, třicetiletý sudí Jan Všetečka, jenž řídil šesté prvoligové utkání v kariéře coby hlavní, nebyl v sobotu ve formě. Počasí zápasu konečně přálo, ale on ne. Na obě strany páchal chybky, duel neměl pod kontrolou. I podprůměrný počet dvou tisíc diváků na Andrově stadionu se úplně zbytečně, leč pochopitelně dostal ve slunečném odpoledni do negativní nálady.

„Asi bych to nechtěl úplně dopodrobna hodnotit, ale metr byl takový, že se pískalo skoro všechno. Pro mě jako útočníka, který musí podstupovat souboje, je pak hrozně těžké najít nějakou hranici. Skoro to ani nejde. Chodíte naplno a jen doufáte, že to rozhodčí nepískne, zatímco jindy zapíská nesmyslný faul, když někdo jenom zakřičí a spadne. Naštěstí ani jednomu týmu neuškodil, takže to zvládl...“ vyprávěl hroťák Matěj Koubek.

Olomouc - Hradec: Hosté jdou do vedení, trefil se Leibl Video se připravuje ...

Hanáci to viděli stejně. „Některé situace byly posuzovány poměrně úzkostlivě... Ale třeba faul Ryneše na Vraštila? Zase uslyšíme, že nebyla intenzita, ale za mě je to hrubé nesportovní chování bez míče. Jasná červená, i když nevím, co tomu předcházelo na zemi,“ štvalo Václava Jílka.

„Na nás je šestnáct faulů vysoké číslo, obvykle míváme kolem deseti. Naší filozofií je, že nechceme faulovat a zbytečně tím dopřávat soupeři balon,“ dodal šéf domácí lavičky.

„Fauly jsou o úhlu pohledu, některá brnknutí byla směšná. Nelíbilo se nám kouskování, čárky se nasčítaly. Našich sedmadvacet faulů je jen suché číslo, nevyjadřuje skutečnost, protože takových pět až sedm vůbec nebylo,“ bránil svůj mančaft kouč hostů Miroslav Koubek.

Pravdou je, že to byli zejména jeho hoši, kdo praktikoval zápasnický způsob hry. A když už rozdali, měli umět i přijmout. Místo toho byly jejich hlasivky slyšet v takřka každém souboji až na tribuně...

Nakonec si Hradečtí odvezli bod díky efektivitě. Kromě Leiblovy branky z inkriminované standardky se trefil ještě Matěj Koubek po rychlém brejku a skvělém Gabrielově centru.

„Kabaretní číslo Zmrzlého s Benešem,“ kroutil hlavou Jílek nad srážkou spoluhráčů, po které „votroci“ upalovali do přečíslení a situaci gólově dohráli.

Olomouc - Hradec: Šok pro domácí, Votrokům vrací náskok Koubek, 1:2! Video se připravuje ...

Naopak ho mohl potěšit třeba Jan Navrátil na nové pozici pravého wingbeka, neboť poctivý univerzál asistoval Denisu Ventúrovi srovnání v prvním poločase.

A taky žolíci. Jestli se Jílkovi někdy (oprávněně) vyčítají střídání, tak tentokrát mu vyšla sázka na velmi ofenzivní sestavu v závěrečné půlhodině. Nebál se zariskovat a náhradník Vodháněl splatil důvěru, když po perfektním Růskově centru mířil přesně k tyči. Ve FORTUNA:LIZE poprvé od května 2020.

Takže plichta 2:2 a rozporuplné pocity pro všechny. Jednak kvůli podivnému řízení mače, pak z výsledku, protože Sigma myslela doma na tři body a Východočeši ještě deset minut před koncem jakbysmet, a v neposlední řadě z tabulky. Remíza v našlapané soutěži nic neřeší, čekání na premiérové jarní vítězství pro Sigmu trvá. Hradec před dvěma týdny překvapivě loupil v Plzni.

„Před zápasem bychom bod asi brali, ale takhle nás to dost mrzí,“ přiznal forvard Matěj Koubek.

Stejně mluvil i Jílek. „Tahle třetí plichta mi dojem trochu kazí. Před startem jara jsem si říkal, že bych byl rád za šest bodů ze čtyř utkání. Jsme na polovině, takže toho budeme chtít dosáhnout příště v Liberci. I s Mojmírem Chytilem, jenž zůstává. Jsme rádi, ale potřebujeme od něj branky.“

Hradec přivitá „doma“ v Mladé Boleslavi Mladou Boleslav. Stále bez zraněného útočného dua Daniel Vašulín, Filip Kubala.