Květ: Systémově jsem si v Plzni zvykl. Chci se porvat o krále střelců

Jaký to byl zápas?

„Hodně těžký, podobně jako před týdnem v Brně. Teď jsme vedli o dva góly, byla to trošku jiná situace. Budějovice podaly velmi dobrý výkon, jsem rád, že jsme to zvládli za tři body. Musíme to potvrzovat v následujících zápasech.“

Na dvě branky jste dostal přihrávky jak na zlatém podnose, souhlasíte?

„Určitě. Buchič (Pavel Bucha) mě skvěle našel, stačilo nastavit nohu a koncentrovat se na balon, aby z toho nebylo před prázdnou bránou fiasko. Podruhé tam byla skvělá kolmice od Kopiho (Jana Kopice), stačil mi správný první dotek a uklidit to do brány. Děkuji klukům, že mi to takhle připravili, snad to takhle půjde dál, nebo jim to v dalších zápasech oplatím já.“

Jde o vaši nejlepší střeleckou sezonu?

„Nedokázal jsem si představit, že bych někdy vedl tabulku střelců. Gólů z mé strany nikdy moc nebylo, ani v mládeži. Je to má první sezona, kdy jsem dosáhl na dvouciferné číslo. Doufám, že branky budou přibývat, abych se mohl poprat o korunu střelců.“

Těší vás důvěra trenérů? V nabité sestavě jste podruhé na jaře nastoupil v základu.

„Systémově jsem si už v Plzni zvykl, ale samozřejmě je tam co vylepšovat. Asi je to logické, když člověk přijde do jiného týmu. Důvěry si moc vážím, když jsem v zimě odcházel do Plzně, ani jsem nesnil o tom, že bych hned začal hrát v základu.“

Je v Plzni snažší dávat góly?

„Tým má jiný systém. Bohemka hrála hodně nahoře, tady je to hodně o defenzivě, dost se to liší. Ale asistence, jaké mě dnes našly, bych možná jinde nedostal, těžko se to porovnává.“