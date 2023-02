Čermák o vypjatém derby: Kohoutí strkanice moc nemusím. Poučíme se

Měli jste důvod jít na Spartu sebevědomí, ale dopadlo to debaklem, proč?

„Nezačali jsme tak aktivně, jak bychom si představovali. Sparta měla víc ze hry. Měli lepší kontrolu, dobře rotovali a sbírali druhé balony. Všude byli dřív. Do poločasu jsme mohli srovnat z penalty, ale nepovedlo se to. Začátek druhé půle jsme chytli dobře, ale pak se to zlomilo během pěti sedmi minut. Nejdřív krásný gól po rohu, pak další z penalty. Od té chvíle jsme se do zápasu nedostali a Sparta z každé situace vstřelila branku. Musíme se podívat a budeme chytřejší.“

Vyšel vám začátek druhé půle. Po vyrovnání jste měli tlak. Cítil jste, že přebíráte iniciativu?

„Začali jsme Spartu presovat, dojíždět, hráli jsme na větší riziko a získávali jsme míče. Spartě se nepodařilo ze situací vyjet. Ale pak jsme na ten výkon nenavázali a byla to facka.“

Jak je to v Bohemians s určením na penalty? Dal jste ji suverénně…

„Nebyl jsem určený. Věřil jsem si a kluci mi ji nechali. Byl jsem rozhodnutý ji kopnout takhle.“

Zápas byl celkem vyhecovaný, ale vy jste se do ničeho nezapojil. Jak bylo složité se udržet?

„Já tyhle kohoutí strkanice moc nemusím, takže do toho nechodím. Ale bylo to derby a emoce k nim patří. Souboje byly na hraně, některé i lehce za hranou. Ale od toho je tam rozhodčí.“

Vy jste v Bohemians na hostování z Plzně, ale vychovala vás Sparta. Přišly nějaké vzkazy?

„Nic konkrétního z Plzně nepřišlo. Ale mám radost, že jsem dal po delší době dva góly, proti Spartě jsem snad nikdy neskóroval.“

Nebojíte se, že by tenhle s odpuštěním debakl mohl nabourat náladu v kabině po povedeném startu?

„Poučíme se a jdeme dál. Za týden se hraje zase, jdeme to zlomit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48. A. Čermák, 70. A. Čermák Hosté: 15. Krejčí ml., 56. Haraslín, 60. Krejčí ml., 67. Čvančara, 81. Kuchta, 90+2. Minčev Sestavy Domácí: Jedlička – Hůlka, Petrák, Vondra – M. Dostál (77. Mužík), A. Čermák, Jindřišek (C), Kovařík (77. Nový) – Prekop (46. Beran), Puškáč (86. Hála), Jan Matoušek (86. Novák). Hosté: M. Kovář – Vitík, Sörensen, Krejčí ml. (C) – Wiesner, Kairinen, Sadílek (89. Laci), Zelený – Čvančara (71. Mabil), Kuchta (89. Daněk), Haraslín (83. Minčev). Náhradníci Domácí: Beran, Mužík, Novák, Kadlec, Hála, Nový, Necid, Valeš, Vrána Hosté: Vorel, Vydra, Kamenović, Pavelka, Karabec, Daněk, Minčev, Laci, Goljan, Mabil Karty Domácí: Prekop, Hůlka Hosté: Čvančara, Wiesner Rozhodčí Sziszkay – Kříž, Vlček Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice