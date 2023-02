Liga očima fanoušků: Cipro se dívá z nebe. Sparta vyhrála první set, ale...

Video se připravuje ... Své zápasy ve víkendovém 19. kole FORTUNA:LIGY zvládla kompletní velká trojka. Sparta si zastřílela v Ďolíčku, Slavia i Plzeň se na výhry proti Brnu a Českým Budějovicím nadřely možná víc, než se čekalo. Souboj v Edenu se nesl i v duchu loučení s legendárním trenérem červenobílých František Ciprem. A jaká je aktuální nálada v jednotlivých fanouškovských táborech? Projděte si tradiční Ligu očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Důstojná rozlučka a výhra pro Cipra Slavia i její příznivci se důstojně rozloučili s nedávno zesnulým Františkem Ciprem. Pro mě osobně a asi pro mnohé fanoušky mého věku to byl především trenér, který dovedl klub k titulu po předlouhých 49 letech a pod kterým Slavia dokráčela v Evropě v novodobé historii vůbec nejdál, až do semifinále Poháru UEFA. Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že Cipro za Slavii také téměř deset let hrál. Jak zpívala Tribuna Sever, teď už se spolu s Bicanem či Pláničkou z nebe dívá, jak Slavia válí. V sobotu tedy neválela tak, jak bychom si přáli. Ve skutečnosti odehrála jeden z nejméně povedených domácích ligových zápasů v této sezoně, vstřelila jen dvě branky, stejně jako proti Mladé Boleslavi, kdy však hrála skoro celý zápas v oslabení. Navíc pustila soupeře hned do tří tutových šancí. Je samozřejmě skvělé, že je Ondřej Kolář zpět v parádní formě, ale ještě lepší by bylo, kdyby to nemusel ukazovat – zvlášť v domácích zápasech proti týmům ze skupiny o udržení. Lepší soupeři tato okénka v obraně budou trestat. ONDŘEJ KREML. 39 LET, VĚDECKÝ PRACOVNÍK SESTŘIH: Slavia - Brno 2:0. Vítězná pocta Ciprovi, ze standardky rozhodl Ewerton Video se připravuje ...

SPARTA PRAHA První set jsme vyhráli, ale pozor I když jsem v to po prvních dvou jarních zápasech nedoufal, budu se loučit optimisticky. Bohemku jsme přejeli nejen výsledkově, ale už to bylo o dost lepší i herně. Nevím sice, co by se dělo, kdyby proměnila penaltu a pak šla do vedení, ale na kdyby se nehraje. Důležité je, že jsme zápas zvládli a měli ho prakticky po celou dobu pod kontrolou. A šest gólů venku, na Bohemce, která je pro každého nepříjemná, se počítá. Ale pozor, nesmíme usnout na vavřínech, jako už tolikrát v minulosti. Hra je pořád místy neurovnaná, rovněž si stále neumíme vždy poradit s běhavým soupeřem, který nás vysoko napadá a hraje důrazně na hranici pravidel. Tenhle styl nám pořád moc nechutná, o čemž jsme se mohli přesvědčit na začátku druhé půle. Ale začínají převládat pozitiva, mezi která bych vedle přece jen o poznání lepšího herního projevu zařadil vyprazdňující se marodku nebo probouzejícího se Kuchtu a taky Minčeva, který se jako střídající gólově prosadil dvakrát po sobě a jeví se moc dobře. Uvidíme, tolikrát už jsme doufali. Každopádně první set jsme vyhráli… MICHAL ŠEDIVÝ. 54 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Bohemians - Sparta 2:6. Gólová show, Letenští řádili ve druhé půli Video se připravuje ...

VIKTORIA PLZEŇ Trpělivost, diesel se zahřívá déle Tak tedy podruhé na jaře doma, tentokrát za tři body. Stíháme soupeře před sebou, dýcháme mu na záda… Ale nějak se nemůžu zbavit pocitu, že to není ono. Jako kdybychom někam schovali tu naši ukrutnou bojovnost, snahu nacpat soupeři svoji hru, prostě mu ji vnutit, ať se snaží, jak chce. Ono hrát s nějakýma Budějkama, které se klepou dole u dna tabulky, tohle, to je spíš málo než moc. To můžeme už o víkendu odjet ze Slovácka s trojkou, a je sklizeno. Vzhledem k tomu, co nás venku čeká, by to nebyly žádné krásné vyhlídky. Ale třeba se mýlím, možná jsme teď v souboji se slabšími celky nechtěli ukázat zuby a vytáhneme je v pravý čas. Takže tři body máme, to je hlavní. Hra se nám určitě zlepší, v to pevně doufám. A pak nám určitě naši hráči nabídnou nějaké brankové hody, na to se těším. Kádr máme dobrý, diesel se taky zahřívá déle, tak mějme trpělivost. Čest Královně Viktorce, vše zlé z Čech navždy pryč! KOVI. 54 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 2:1. Hrdina Květ, Dynamo vzdorovalo Video se připravuje ...

BANÍK OSTRAVA K fotbalovosti musíme přidat agresivitu Prvních dvacet minut zápasu s Jabloncem jsme měli držení míče 80:20 v náš prospěch. Bylo evidentní, že první gól bude rozhodující. Bohužel jej vstřelili hosté, a doma jsme tak nejen ztratili tři body, ale také znehodnotili rekordní výhru z Teplic. Chtěli jsme hrát po zemi a po křídlech s centry do šestnáctky. Ty ale byly buď nekvalitní, nebo jsme se cpali do vápna v malém počtu. Chyběla mi větší agresivita jak od obránců, tak od ofenzivních hráčů – u těch hlavně v zakončení. Je třeba k fotbalovosti přidat i bojovnost. Bez té to nepůjde. Vždyť u nás nikdo netlačil ani na rozhodčího, žádná diskuse, hádka, nic… Samostatnou kapitolou byl sudí: jako obvykle úzkoprsý, alibistický, kdy pískal veškeré kontakty včetně hry tělem. Neustále přerušovaná hra dehonestuje kvalitu ligy. Naši sudí rozhodně nejdou s trendem pouštět plynulou hru a zamezit zdržování. Musím říct, že se mi vůbec nelíbí nové dresy: klubové logo je uprostřed, a ne na srdci. Tam je logo Ostravy… DAVID LIVEČ. 42 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:2. Efektivní hosté, Plavšičova paráda přišla pozdě Video se připravuje ...