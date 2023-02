Pravděpodobné sestavy před ligou: Mabil poprvé v základu, co Van Buren?

Česká nejvyšší fotbalová soutěž má před sebou kompletní 20. kolo. Lídr tabulky Slavia hraje v Teplicích, které na jaře ještě nezískaly ani bod. Do základní sestavy po trefě v minulém kole by se mohl vrátit Mick van Buren. Sparta uzavře celé kolo v neděli doma proti Jablonci, poprvé od první minuty by mohl nastoupit Awer Mabil, zimní posila z Cádizu. Co Plzeň a další týmy? Projděte si, jak budou vypadat sestavy jednotlivých týmů.