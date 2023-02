Těžká prověrka Plzně: vypustí Sýkoru? Co může přinést uzdravená opora

Přes týden vymýšleli, jak svou hru vylepšit, vyšperkovat. Tak, aby herně vypadali lépe, než naposledy doma proti Českým Budějovicím (2:1). Mistrovská Viktoria Plzeň jede do Uherského Hradiště, poprvé na jaře změří síly s týmem ze špičky FORTUNA:LIGY. Na nedělní šlágr proti Slovácku už mohou trenéři využít uzdraveného Jana Sýkoru (29). Kam v sestavě umístit hbitého univerzála?

Sýkora zdolává v posledních měsících nepříjemné překážky. Faul od Petera Olayinky v zářijovém duelu proti Slavii (3:0) znamenal operaci kolene a dlouhou stopku. V zimní pauze se vracel do sestavy, ale po odehrané přípravě s Ferencvárosem (0:0) se na soustředění ve Španělsku ozvala bolest ve svalu. Vyšetření odhalila drobnou trhlinku a Sýkora se musel na začátku jara znovu kurýrovat.

Po vynechaných třech kolech se rýsuje jeho návrat na trávníky. Před týdnem doma s Budějovicemi už byl připravený na lavičce, na Slovácko jede plně připravený naskočit do hry. „Lukáš Kalvach (zraněný kotník) zatím nebude k dispozici, Honza Sýkora trénuje úplně naplno. Radim ( Řezník ) se k nám připojil v průběhu týdne. Honza Kliment (zraněný kotník) se lepší, ale ještě to není úplně k zápasu,“ přiblížil zdravotní stav plzeňských marodů asistent trenéra Pavel Horváth .

Sýkorovou výhodou je variabilita postů, trenéři mají několik možností, jak důležitého člena kádru využít. V přípravě naskočil na levém beku, nejsilnější je na podhrotové pozicí, kde se během mistrovské sezony výborně doplňoval s Tomášem Chorým, případně Jeanem-Davidem Beauguelem. Třetí variantou je zařazení na kraj zálohy, obzvlášť v situaci, kdy se na levé straně trápí Jhon Mosquera. Tam může alternovat i Václav Pilař .

Plzeňští trenéři v týdnu bedlivě promýšleli, jak tým před těžkým duelem na Slovácku vyladit. Výkon proti Českým Budějovicím nebyl i přes tříbodový zisk ideální, domácí favorit hrál příliš pasivně, ustrašeně. „Je super, že po prvním kole, co se nám nepovedlo (domácí porážka 1:2 s Hradcem), jsme otočili těžký zápas v Brně (3:1). Teď (proti Budějovicím) jsme neodehráli úplně ideální utkání, ale taky ho zvládli vítězně (2:1). Určitě jedeme na Slovácko vyhrát,“ hlásil obránce Milan Havel.

Viktoria disponuje širokým kádrem, zejména v ofenzivě může vybírat z velkého spektra hráčů. Radikální změny se ale čekat nedají. Základní sestava pravděpodobně zůstane v obvyklém složení, zraněného Kalvacha nejspíš znovu nahradí defenzivně laděný Modou N'Diaye. Pokud by měl jít od začátku na plac uzdravený Sýkora, mohl by na křídlo místo Mosquery a obstaral by levou stranu s Václavem Jemelkou.

Plzeň nepříjemného soupeře pětkrát po sobě porazila, vychází jí sázka na pevnou defenzivu, zodpovědnou organizaci a sílu při standardních situacích. V předchozích třech zápasech jí výrazně pomohly vstupy do zápasů – dvakrát skórovala v první minutě, při dubnové výhře 3:1 udeřil Jean-David Beauguel po pěti minutách hry.

„Góly na začátku jsou spíš náhoda. Naše bilance je skvělá, budeme rádi, pokud v ní budeme pokračovat,“ hlásil Horváth. „Ale pořád máme v hlavě, že jsme doma s Hradcem ztratili, to nikdo z nás nečekal. Nechceme ztrácet další body, byť Slovácko je silný soupeř. Potřebujeme v nejlepším případě vyhrát, abychom se udrželi nahoře v tabulce.“