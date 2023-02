Boj o záchranu v nové aréně: ambice Pardubic vs. zkušený Zlín, Nita klíčem

Dalo by se říct: Je to duel zoufalých. Na druhou stranu oba mančafty cítí naději. Ve FORTUNA:LIZE se v neděli od 15 hodin potkají poslední týmy tabulky, Pardubice přivítají v nové aréně Zlín. Jeden celek má na kontě sedmnáct bodů, druhý čtrnáct. Pokud domácí, ten aktuálně méně úspěšný, zvládne střet s nejbližším konkurentem v tabulce a vyhraje, dotáhne se po X měsících mimo poslední pozici.

Pardubice hrají se Zlínem, je to střet dvou světů, jde o záchranu.

Soupeřící kluby zvolily odlišnou strategii, proto dva světy. Pardubice valí za záchranou s mladými chlapci v sestavě, navíc s trenérem zelenáčem. Zlín na to jde jinou cestou, vsadil na protřelost. Symbolika je jasná, na lavičce Východočechů vládne bažant Radoslav Kováč, hosté přijedou pod vedením slavného Pavla Vrby.

„Bude to souboj zkušenosti proti ambicióznímu mládí. Jak na trenérské lavičce, tak na samotném hřišti,“ upozorní expert deníku Sport Stanislav Levý.

O koučích už řeč šla, pohled do sestav jeho slova potvrdí. V minulém kole měly Pardubice průměrný věk sestavy 26,8 roku, nasadily tři hráče nad třicet. Ti však výrazně číslo navyšují: Florin Nita má stejně jako Kamil Vacek v dokladech 35, kapitán Pavel Černý ještě o tři více. Zlín se vyšplhal na číslovku 29,9, v základní jedenáctce měl hned šest borců, kteří už oslavili třicítku.

Dloubák: Konečně jsme ligoví. Šéf Pardubic Zavřel o stadionu, vzestupu klubu i Kováčovi a Nitovi Video se připravuje ...

Především jeden z veteránů by měl být klíčem k úspěchu. Gólman Nita naprosto nečekaně zvolil hostování v Pardubicích ve chvíli, kdy byl ve Spartě na druhé koleji. Dosud se zdá, že by mohl být zásadním hráčem. Za první tři utkání na něj šlo 21 střel, 18 jich zastavil. Z toho plynou čtyři body – remíza v Liberci, prohra se Slavií a výhra v Mladé Boleslavi.

Před jeho příchodem drželo mužstvo průměr 0,625 bodu na kolo, na jaře je na mnohem přívětivějším čísle 1,33. „Florin nám každý zápas dává šanci bodovat především díky svému klidu. Je velmi zkušený a zklidnil celou obranu,“ oceňuje Kováč. „Dodává relativně mladé obraně sebedůvěru,“ doplní Levý.

Ale pozor, rovněž Zlín po zimní pauze šlape. Díky Vrbově příchodu se stal rázem tuze atraktivním, navíc bodově nestrádá. Je na tom dokonce lépe než Pardubice. Dvě remízy plus poslední výhra nad Teplicemi vynesly bodový průměr na 1,66. Pokud by soubor udržel tuto úspěšnost dlouhodobě, se záchranou by rozhodně neměl problém.

„Je na nás tlak, ale je zdravý. Více jsme se semkli, působíme na hřišti jako parta. Šlapeme jeden za druhého. Snad tento trend zůstane,“ vysvětluje záložník Marek Hlinka.

V neděli se uvidí. Zápas není rozhodující, přesto jeho výsledek může být výrazně určující. Matematika není vůbec složitá. „Pokud se domácím podaří získat tři body, dostanou mužstva nad sebou pod daleko větší tlak,“ potvrdí Levý.

V opačném případě by Zlín nasadil do trháku a Pardubičtí by zapadli ještě více do bahna.

Pardubický problém

(pj) – Proč jsou Pardubice poslední v tabulce? Odpověď je poměrně jednoduchá, stačí se podívat na pokročilá data. Tým z města perníků má problémy jak s propustnou obranou, tak i s neproduktivním útokem. 42 inkasovaných a pouhých 15 vstřelených gólů v aktuální sezoně hovoří za vše. Toto potvrzuje rovněž model očekávaných gólů. Týmy proti Pardubicím si vytvořili šance v rovnající se 41,09 gólu, zatímco Pardubice samotné model vyhodnocuje na 19,3 očekávaného gólu. Obě hodnoty jsou druhé nejnižší respektive druhé nejvyšší v soutěži.