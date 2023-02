Bílek: Neřekl bych, že jsme hráli špatně. Květ může hrát místo Kalvacha

A mohli jste s takovým výkonem na Slovácku vůbec pomýšlet na body? Bylo to z vaší strany v pořádku?

„V první půli to byl vyrovnaný zápas, soupeř trefil krásně gól z voleje. Ve druhé půli jsme měli tlak i šance, ale neproměnili jsme. Nedali jsme góly, proto tady dnes prohráváme. Vy říkáte po takovém výkonu, ale já bych úplně neřekl, že jsme hráli špatně. Aktivita byla, hrálo se na těžkém terénu, hodně to skákalo. Šance jsme si vytvářeli.“

Co tedy chybělo?

„Vždycky je to o přesnosti. Domácí se pak hodně soustředili na defenzivu a rychlé protiútoky, zatímco my jsme to obehrávali a čekali na skulinky. Šance byly, ale koncovka bohužel nebyla přesná.“

Nepomohl v ní ani Matěj Vydra, jenž od vás poprvé dostal příležitost v základní sestavě...

„Pro Matěje nebylo jednoduché nastoupit hned do takového zápasu, ale na tréninku vypadal dobře. Je už zdravotně fit, manko dohnal. Dali jsme ho tam s tím, že posílí naši ofenzivu. Pracoval dobře, ale samozřejmě od ofenzivních hráčů chceme, aby se dostávali do koncovky. A tam se nedostal.“

Ukazuje se, že bez Lukáše Kalvacha budete mít větší problém, než jste si třeba mysleli?

„Lukáš Kalvach je náš důležitý hráč, který uklidní hru, má fotbalové myšlení, dlouhou přihrávku... Takový hráč vám vždycky bude chybět. Na druhou stranu jak Květ, tak Bucha odehráli slušné utkání. Květ nastoupil na Lukášově postu a ukázal kvalitu, může nám tam pomoct. Jak v ofenzivě, kdy dal v posledním domácím zápase dva góly, tak i dnes, kdy hrál trošku níž. Ukázal, že tam v pohodě může hrát, odehrál dobré utkání. Ale ano, Kalvach je pro nás velmi důležitý.“

Litujete ztráty o to víc, že jste díky remíze Slavie v Teplicích mohli jít do čela?

„Litujeme hlavně toho, že jsme tady nezískali ani bod. Slovácko je silné hlavně v domácím prostředí, má zkušené mužstvo, které je dlouho pohromadě. Odvedli proti nám velmi dobrý výkon, poctivě bránili, nebylo jednoduché se tam dostat. Nám se to několikrát podařilo, ale branku, která by zajistila nějaký bod, se nám nepodařilo vstřelit.“

Drželi jste proti Slovácku úspěšnou sérii i díky tomu, že jste si proti nim pomáhali rychlým gólem. Cítili jste tentokrát od soupeře, že si na to dává větší pozor?

„Jak jsem řekl: první půle byla vyrovnaná. Měli jsme tam nedotažené situace, zatímco soupeř dal krásnou branku a už se pak soustředil na defenzivu. Měli jsme držení míče i slušný pohyb, udělali jsme hodně změn, přitlačili jsme, ale nestačilo to.“

Jak jste spokojen s krajními beky? Václava Jemelku jste po poločase sundal a Milan Havel taky nejen při Petrželově gólu nepůsobil úplně jistě...

„Druhému gólu předcházel náš zisk míče, šli jsme do protiútoku, ale tam asi balon skočil a ztratili jsme ho. Milan Petržela tam byl ještě s někým ve dvou na Havlise, navedl to na něj a trefil to parádně. Tam bych Havlisovi úplně nevyčítal nějakou velkou chybu. A Jemelka šel dolů, protože jsme chtěli posílit ofenzivu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Daníček, 63. Petržela Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk, M. Kadlec (C), Hofmann, Kalabiška – Daníček, Havlík – Petržela (74. Brandner), Kohút (82. Břečka), Doski (90+1. Siňavskij) – Vecheta (74. Šašinka). Hosté: Staněk – Jemelka (46. Mosquera), Hejda (C), Pernica, M. Havel – Sýkora (70. Vlkanova), Bucha, Květ, Kopic (70. Jirka) – M. Vydra (54. Durosinmi), Chorý. Náhradníci Domácí: Borek, Břečka, Šimko, Trávník, Brandner, Kim, Juroška, Šašinka, Siňavskij, Kudela Hosté: Pilař, Durosinmi, Mosquera, Kaša, Holík, Jirka, Vlkanova, Ndiaye, Zadražil, Tvrdoň Karty Domácí: Reinberk, Kohút Hosté: Hejda, M. Havel Rozhodčí M. Zelinka – J. Váňa, J. Šimáček | VAR: J. Machálek | AVAR: M. Podaný Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 5319 diváků