Vrba pod tlakem, Zlín nezvládl bitvu posledních: Situace je hodně složitá

Druhý zápas, první gól, premiérová výhra. Nový stadion v Pardubicích už nese body. Po prohře se Slavií přišel ultradůležitý triumf nad Zlínem. V boji o záchranu celkem nutný, vždyť o víkendu bodovaly Teplice, vyhrály České Budějovice i Brno.

„Je moc důležité, že jsme to zvládli,“ podotkl Radoslav Kováč, trenér Pardubických. „Samozřejmě, situace je pro nás hodně složitá i vzhledem k losu,“ připustil hostující kouč Pavel Vrba.

Zlín přitom začal jaro dobře. Uhrál čtyři body ve třech kolech, naposledy doma zdolal Teplice. V Pardubicích mohl udržet odstup, který by se mu před střety se Spartou, Brnem, Hradcem a Slováckem hodil. Jenže domácí rovněž poměrně šlapou. Padli sice se Slavií, proti tomu remizovali v Liberci a vyhráli v Mladé Boleslavi. Nyní tedy mají druhou výhru v řadě. Je tu minisérie, po níž volal aktuálně nehrající kapitán Jan Jeřábek.

„Čeká nás prostě těžká soutěž, těžký závěr. Nebude to jednoduché, ale na druhou stranu je tady pak ještě skupina o záchranu. Je to otevřené, budeme bojovat, abychom se vyhnuli problémům,“ vzkázal Vrba sokům. „Šli jsme do jara s jasnou vizí, že nebudeme po třicátém kole poslední. Jsme rádi, že jsme se dotáhli, už trošičku dýcháme, ale prostě nelítáme někde vesmírem,“ reagoval Kováč.

V tom se pánové shodnou. Zásadně se však liší v názoru na první branku a její vliv. Dominik Janošek po sedmi minutách popadl balon, navedl si ho do středu a poslal perfektní ránu. Matej Rakovan byl druhý, jak se říká. To opravdu chytat nemohl.

„Byl to gól roku, trefil to fantasticky. Šlo o rozhodující moment,“ glosoval Vrba. S tím však na Kováče nechoďte. Pomalu to vypadalo, že ho trefa rozladila. Tým totiž - podle něj - ztratil v důsledku vedení hru. Proto už o poločase dvakrát přes vedení 1:0 střídal. Z placu šel dokonce i kapitán Pavel Černý, jinak pro Kováče zásadní hráč přes osmatřicet let věku v občance. „Viděli jsme, že čekáme na smrt. Změny pomohly,“ pronesl Kováč.

Jeho pohled na výkon je až příliš příkrý, především ve středu pole byli domácí lepší. Projevilo se to i ve druhé půli, přidali další čárku v kategorii gólů. Na konci si sice situace hloupě zkomplikovali, nakonec však tři body uválčili. „Bylo vidět, že nejsme zkušení,“ připustil trenér.

To se ví, na druhou stranu je tým zpět ve hře o udržení. A Vrbův Zlín ještě pod větším tlakem.