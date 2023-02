Priske: Dominance od úvodu. Výsledky soupeřů neřeším. Mabil? Zvláštní

Slavia nechala dva body v Teplicích, Viktoria v Uherském Hradišti dokonce všechny tři. Pro Spartu to byl jasný pokyn, že potřebuje tankovat plnou. Tak se v neděli večer i stalo, Letenští po přesvědčivém výkonu rozmontovali neškodný Jablonec 3:0 a snížili manko na rivaly na pět, respektive tři body. Dvakrát pálil fantom Lukáš Haraslín, udeřil i probuzený Jan Kuchta. A Brian Priske měl důvody ke spokojenosti. „Dominovali jsme od první do poslední vteřiny,“ hodnotil.

Nastříleli jste tři góly, poprvé na jaře jste odehráli zápas s nulou. Byl to výkon, po kterém se vám bude opravdu dobře spát?

„Byl to dobrý zápas, o tom není pochyb. Dominovali jsme od první do poslední vteřiny. Byl tam jen jeden hluchý moment, kdy nám vypadl Kairinen. Jinak jsme utkání měli pod kontrolou. Hlavně ve druhém poločase jsem byl spokojený s intenzitou naší hry, vytvářeli jsme si spoustu šancí.“

Navíc se vám povedlo umazat manko na soupeře před vámi, kteří shodně body poztráceli. Použil jste tuhle skutečnost jako extra motivaci pro hráče?

„Abych byl upřímný, nevěnoval jsem se tomu ani vteřinu. Nejsem hloupý, abych si myslel, že hráči ty výsledky neznali. Já o nich taky věděl. Není to ale něco, co by mě zajímalo. Soustředíme se pouze na sebe. Nejdůležitější bylo, abychom se koncentrovali na náš zápas a na to, jak chceme hrát. To se nám povedlo, dali jsme tři góly a udrželi nulu. Tohle je něco, co můžeme ovlivnit. Nic se pro nás nemění, potřebujeme vyhrávat zápasy a získávat maximální počet bodů. Vývoj v tabulce je spíš tématem pro vás a fanoušky.“

Budete chválit Martina Minčeva, jenž po nástupu do hry předvedl vynikající představení a dokázal strhnout celý tým?

„Podal výborný výkon, nedělá mi to jednoduché. (usměje se) Zaslouží si hrát, ale to je luxus, který máme. Můžeme si vybírat z mnoha výborných hráčů. Nejvíc ho pořád vidím na pozici Kuchty, ale ukázal, že ho můžeme využít i na jiném postu. Chci ho pochválit za výbornou práci. Teď musí udržet soustředění a disciplínu. Pak je na nás, kolik minut dostane. Máme k dispozici hodně hráčů, kteří nám mohou pomoci, proti Jablonci to ukázal třeba i Laci.“

Po zranění Kaana Kairinena jste dlouho hráli o deseti. Nešli jste trochu do rizika?

„Potřebovali jsme si vzít nějaký čas. Doktoři se snažili vyhodnotit, jestli utrpěl otřes mozku, nebo jen tržnou ránu. Pak jsme se rozhodli nic nepokoušet a poslali do hry Laciho. Kaan vypadá, že je v pořádku. Měla být to být jen ta tržná rána.“

Sparta - Jablonec: Bolestivá srážka hlav, zakrvácený Kairinen musel mimo hřiště Video se připravuje ...

Po zápase vás vyvolávali fanoušci, nakonec jste před nimi při děkovačce zůstal úplně sám. Jak jste si to užil?

(Krátce se odmlčí) „Je to složité… Nemám rád, když jsem takhle sám před slavícími fanoušky. Jsem součástí skvělého klubu, mohu pracovat s úžasnými kolegy i hráči. Výkony a výsledky jsou důsledkem týmového úsilí. Preferoval bych spíš společnou děkovačku, než aby to bylo o mojí osobě.“

Jedinou větší kaňkou byl mizerný výkon Awera Mabila. Máte pro to nějaké vysvětlení?

„S Awereme si to rozebereme. Už jsme s ním několikrát mluvili, ukazovali jsme si některé věci u videa. Ale souhlasím s vámi, taky mi jeho výkon přišel zvláštní. Běžně hraje ve vysoké intenzitě, což se mu nyní nedařilo, proto jsem se ho rozhodl v poločase vystřídat.“

Zvažoval jste, že pošlete do hry poprvé na jaře Adama Karabce? Za rozhodnutého stavu 3:0 se to možná nabízelo.

„Kara je v našich úvahách pro každý zápas. Máme tu ale hodně hráčů, kteří mají dobrou formu. Takový je fotbal. Na tréninku pracuje dobře, ale jsou tu další kluci, kteří si vedou stejně. Platí pro něj to samé jako pro Minčeva. Musí tvrdě pracovat. Pak je na nás, abychom se rozhodli, jak ho využijeme.“

Jak to vypadá s absentujícím Casperem Höjerem?

„Dělá pokroky, o víkendu už se s kondičními trenéry objevil na hřišti, postupně se cítí lépe. Doufejme, že to takhle bude pokračovat, abychom ho měli co nejdříve zpátky.“