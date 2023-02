Trenér na telefonu. Jak Slovácko funguje bez potrestaného Svědíka?

Kroutil se nervózně na hlavní tribuně, sluchátko v uchu. V poločasové pauze s hráči komunikoval přes notebook asistenta Jana Baránka. Jeho svěřenci ho viděli i slyšeli. Suspendovaný kouč Martin Svědík byl týmu při výhře Slovácka nad Plzní (2:0) nablízku, i když do kabiny a na střídačku nesměl. Zopakuje si to v neděli na Slavii a pak ještě v poháru s Bohemians.

Červená karta za slovní výlev směrem k rozhodčímu v duelu v Liberci vyautovala Martina Svědíka z přímého kontaktu s mužstvem pro tři zápasy. Přesto dělal i proti Plzni díky moderním technologiím klíčová rozhodnutí on. „Byl v telefonickém spojení s Honzou Baránkem. Řekli jsme si, co jsme potřebovali. I kolem střídání,“ objasnil další asistent Josef Mucha, jenž za hlavního kouče oficiálně zaskakuje.

Distanc nedostal bouřlivák Svědík poprvé. Třízápasová stopka je však zatím nejvyšší. „Ono je to docela často, jsme zvyklí,“ reagoval s úsměvem záložník Milan Petržela. Šéf lavičky se musel v neděli vmáčknout nad ni mezi běžné diváky. „Jak ho znám, sedět moc nevydržel,“ dodal.

Hlasité pokyny uděloval přímo u hřiště především sportovní manažer Veliče Šumulikoski. „Taky umí zakřičet,“ potvrdil Vlastimil Daníček, autor vítězné branky. Klidnějšími elementy jsou v realizačním týmu Mucha a Baránek, kteří rovněž občas vstali z lavice s pokyny. „Dostaly se i k nám, i když je to samozřejmě trošku jiné, když tam není trenér,“ připustil Daníček.

Pro osmačtyřicetiletého Svědíka je sedadlo na tribuně skutečně trestem. Potřebuje být v co nejužším kontaktu s týmem, působit na něj svým hlasem i gesty. Rád má věci plně pod svou kontrolou. V nejbližší době si však musí vystačit s improvizací na dálku. V šatně mohl pobývat naposledy před utkáním. Pak už na něj dohlížela ochranka. Mezi hráče zamířil až po vítězné bitvě. „Nějaký zásah to je, ale dopadlo to dobře. Zvládneme to,“ věřil Mucha, jenž má zkušenosti s pozicí prvního trenéra. Svědík každopádně zůstal v centru dění, byť jiným způsobem než obvykle. „V poločase proběhla konference přes počítač. Říkal nám ty věci tak důrazně, jako by byl přímo v kabině. Trenér se teď díval na zápas z jiného zorného pole. Mohl to navnímat jinak, možná líp. Řekl nám k tomu svoje jako vždy,“ upřesnil Petržela.

Za červenou kartu Svědík zaplatí do týmové pokladny plus pokutu FAČR ve výši 40 tisíc korun. Před hráči se za svůj prohřešek kál, omluvil se. Věděl, že ulítnul. „Když byl naposledy vyloučený, říkal, že na tom pracuje,“ podotkl Petržela. Nějaký čas se držel, ale v Liberci ze sebe zase pustil negativní emoce naplno. Použil vulgární výrazy, proto byla disciplinární komise nekompromisní.

Trenér, který stojí za historicky nejúspěšnější érou klubu, trest přijal. „Byl z toho smutnej, špatnej,“ popsal Petržela, který Svědíka na tribuně během zápasu nehledal. „Chce po nás disciplínu v zápase i na tréninku. A sám dostane poněkolikáté červenou. Pokutu do kasy samozřejmě zaplatí, to je jasný. Je s tím smířený,“ shrnul.

Slovácku chyběl nejen hlavní kouč, ale také tři důležití hráči do ofenzivy. V týdnu se zranili Daniel Holzer, Ondřej Mihálik a Korejec Kim. Ten sice seděl na lavičce, ale moc použitelný nebyl. „Celý týden netrénoval,“ uvedl Mucha. „V neděli dopoledne to poprvé zkusil, ale nebylo to úplně ono. Naštěstí už jsme ho tam nemuseli dávat. Pišta Mihálik se nešťastně zranil na tréninku, měl tržnou ránu. Věřím, že do dalšího zápasu budou všichni připraveni,“ doufal před cestou na Slavii.

Do Edenu dorazí opět sebevědomý výběr, který rychle vyskočil z osmého na čtvrté místo a dokonce si za čtyři kola vybudoval čtyřbodový náskok na pátou Olomouc. K sestřelení Plzně významně pomohl mladý útočník Filip Vecheta, jenž neúnavně podstupoval těžké souboje s obránci a aktivně presoval. „Možná předvedl nejlepší výkon v lize, když nastoupil od začátku. Hrál výborně,“ souhlasil Mucha.