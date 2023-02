Vachoušci v Teplicích: Tadeáš skóruje, fandící táta dupe po schodech

Domácí ví. Vždycky to tak je. Když Teplice hrají doma, jejich sportovní ředitel tradičně dupe do schodů betonové tribuny, nahoře úplně pod střechou zahne doprava, obejde komentátorské stanoviště, pak znovu doprava do dveří, za nimiž už se chystají novináři na zápas. Štěpán Vachoušek se uklidí na konci dlouhé visuté lávky vedle nich… A celý zápas pumpuje rukama, huláká, prostě to prožívá.

„Při covidu, když na stadion nemohli diváci, bylo Štěpána slyšet na celé kolo,“ podává s úsměvem své svědectví tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík.

Naposledy proti Slavii to nebylo jinak. Samozřejmě, tím spíš, když jeho talentovaný syn Tadeáš dal velkému favoritovi rychlý gól.

„Jooo! Jooo!“ vyhoupnul se slavný otec ze své sedačky, nehledě na zimu a silný vítr, který přítomné svíral. Jeho nehřál jen kulich, péřovka a přítomnost své ženy po pravé ruce, ale právě i krásný moment, který patří jako ulitý do rodinné truhlice radostných zážitků.

19letého Tadeáše vysunul kolega Alois Hyčka skrz tumpachovou obranu hostů, sólo akci pak rutinérsky zakončil kolem brankáře Ondřeje Koláře.

„Tohle mám dobrý, to mám po tátovi,“ smál se šťastný střelec po utkání. Byl to jeho druhý prvoligový zásah v teprve osmém startu, premiérový shodou okolností zaznamenal o týden dřív ve Zlíně. Tam mírnil prohru na 1:2 tím, že sebral balon stoperovi Václavu Procházkovi a uklidil ho velmi podobně kolem Mateje Rakovana, jako to provedl Kolářovi.

Zlín - Teplice: Šílená Procházkova minela a Vachoušek snižuje na 1:2! Video se připravuje ...

„Líbí se mi na něm, že když to má v takové situaci, věří si a uklízí to. Očekávání na něj teď bude asi větší a větší, ale pere se s tím statečně, pracuje na sobě, má skvělý charakter,“ chválí ho kouč Jiří Jarošík.

V zápase se nabídne Vachouškovi juniorovi ještě jeden moment, letí s balonem do vápna a snaží se ho prostrčit na lépe postaveného „Abu“ Gninga, na střelu to úplně není. S tátou už to mezitím zase silně lomcuje. Míč se mu vrátí od obrany, levačkou to zkouší ještě jednou před bránu, vypadá to nadějně… Na poslední chvíli ale před Gningem zasáhne Igoh Ogbu, jinak to byl tutový gól.

„Líp to ale asi udělat nemohl,“ špitne jeden z novinářů k rozhicovanému Vachouškovi staršímu. „Jasný, já vim,“ uklidňuje sám sebe teplický sportovní ředitel.

„Různě se nám to tam poodráželo, škoda, že z toho nepadl aspoň vlastňák,“ mrzelo Tadeáše.

Teplice ale remízu 1:1 i tak braly. Obraly Slavii, což se vůbec nečekalo a na mysl se krade další zajímavá společná linka syna a slavného otce. A sice že skauti „sešívaných“ mladého Vachouška pozorně sledují. Právě Štěpánovy kroky vedly před 21 lety taky po této cestě, z Teplic přestupoval jako velký talent českého fotbalu, než se pak stal hráčem Marseille a reprezentantem.

Ale to ještě ponechme osudu, Tadeáš má čas, jeho otec tenhle krok dělal ve 22 letech… Zatím v něm má oporu, určitě taky rádce a rozhodně obrovského fanouška.