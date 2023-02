Koubek o návratu Pilaře i smlouvě v Hradci: Nejdřív se musíme zachránit

Pořád hoří. I v jednasedmdesáti letech. Miroslav Koubek je pohlcený prací v Hradci Králové. Jestli bude pokračovat i v příští sezoně, neví. O nové smlouvě zatím nepadlo ani slovo. „Je to předčasné, musíme se nejprve zachránit. Nicméně stále mohu plnohodnotně pracovně žít,“ pochvaluje si jeden z nejstarších koučů v Evropě. Ví, že konec v branži se blíží. To však neznamená, že by bohatou kariéru dojížděl vysoce ceněný stratég na vyhozený kvalt. Je tomu přesně naopak.

S Hradcem jste po čtyřech jarních kolech sedm bodů od baráže. Máte zamotanou hlavu?

„Neřekl bych. Už na konci podzimu jsem avizoval, že od čtvrtého místa hrajou v podstatě všechna mužstva o záchranu. Pryč je Slovácko, které podle očekávání uteklo. Platí to tedy od pátého místa. Pokud jde o naše postavení, je přibližně stejné jako po podzimu. Udělali jsme čtyři body, podobně jako Olomouc. Někdo získal na jaře šest, jiný pět. Je to pořád fifty fifty, extrémně vyrovnané. Pokud se mě ptáte, zda mám zamotanou hlavu, tak tohle téma musí řešit i další trenéři v jiných klubech.“ (usměje se) Málo si uvědomujeme, že z prvních pěti kol jsme jen jednou hráli v domácím prostředí, respektive v domácím pseudoprostředí. A to proti Bohemians. Není to nic jednoduchého. Má to vliv.“

Nakolik výsledky Hradce ovlivňují absence klíčových ofenzivních hráčů Vašulína, Kubaly a naposledy také Ryneše?

„Musíme s tím žít. Z rozličných důvodů nám vypadlo to, co bylo chloubou Hradce nejen v předchozí sezoně, ale ještě na podzim. Vlkanovu už nemá cenu vzpomínat, poradili jsme si bez něj, udělali spoustu bodů. Problémem je zdravotní výpadek Vašulína a Kubaly. Tito chlapci vstřelili půlku našich gólů na podzim. Nepočítali jsme, že na začátku jara nebudou, je to nová situace, s kterou se musíme vyrovnat. V takových chvílích vždy platí, že přichází šance pro jiné. Dobře se ukazuje Matěj Koubek, z Bohemky k nám přišel jako ofenzivní trojka, možná čtyřka. Otevřelo se mu to, lepší se. Prospívá mu zápasová pravidelnost. Taková je naše realita. Stává se to i v jiných klubech. Musíme si poradit. Čtyři body ze čtyř zápasů jsou potvrzením, že to nějak zvládáme.“

Kubala do zápasového rytmu skočil o víkendu s Mladou Boleslaví. Blíží se návrat Vašulína?

„Bohužel, v jeho případě jde o dlouhodobější problém. Potýká se s tím nejen on, ale i lékaři. Jedná se o zánětlivé onemocnění šlachy v kotníku. Danův návrat není otázkou dnů. Obávám se, že ani týdnů. Léčba je komplikovanější.“

Vzhledem k těmto okolnostem překvapilo, že jste nebyli více aktivní před koncem přestupového okna. Tlačil jste vedení do rozšíření kádru?

„V té době jsme neměli současné informace. Teprve v posledních dnech se Danovy obtíže rozkreslily negativním směrem. Pořád jsme byli ujišťováni, že se problém relativně rychle odstraní, ale ukázalo se, že to úplně jednoduché není. Souhlasím s vámi, dnes by posílení mužstva bylo velké téma. Dokonce jsme před uzavřením transferového okna pustili Petra Rybičku, jelikož jsme viděli, jak dobře se rozjíždí Koubek. Navíc máme Dvořáka, Jurčenka, Trusu. Příchod nového hráče nebyl na stole. Prostě jsme byli pevně přesvědčeni, že Vašulínovy komplikace nenaberou dnešní obrysy.“

Hradec nehodlá pořizovat hráče s horentními platy

V uplynulých dvou přestupových obdobích vydělal Hradec okolo čtyřiceti milionů korun. Zhodnotil Jana Mejdra, Adama Vlkanovu i Jana Krále. Proč více neinvestuje do zaručené kvality?

„Není to otázka pro mě. Hlavně se o to vůbec nestarám. Máme nějaké finanční limity. Tak to je. Nemyslím si, že bychom nebyli aktivní. V létě přišel Čihák