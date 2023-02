Plzeň čeká na K+K. Návrat opor by se hodil, jaké změny přijdou na Liberec?

Sobotní řežba s Libercem (18.00) znamená pro Plzeň další významnou zkoušku. Po ztrátě na Slovácku (0:2) potřebuje ve 21. kole FORTUNA:LIGY bezpodmínečně zabrat za tři body. Viktoria vyhlíží návrat klíčového polaře Lukáše Kalvacha (27) i nebezpečného útočníka Jana Klimenta (29). Kdy se dvojice vrátí do zápasů a jaké změny plánují trenéři do důležitého duelu?

Jan Kliment rozhodujícím gólem vystřelil Plzni miliony z Ligy mistrů v odvetě play off proti Karabachu (2:1). Už jen tím se klubu útočníkův příchod z polské Wisly bohatě zaplatil. Jenže devětadvacetiletý útočník se v sezoně opakovaně zranil. Odehrál pouze dvanáct zápasů, v nichž nastřílel sedm gólů.

V pořadí už třetí zranění přišlo na začátku lednové přípravy. Souboj v tréninku s Mohamedem Tijanim odnesl kotník, pauza se odhadovala na čtyři až šest týdnů. Potřebný čas na léčbu uplynul, trenéři vyhlíží útočníkův brzký návrat do plného tréninku. „U Honzy Klimenta čekáme, až dostane zelenou od doktorů, aby se mohl připojit k týmu,“ pověděl v pátek dopoledne pro klubové stránky plzeňský asistent Pavel Horváth.

Je jasné, že Viktorii by se návrat produktivního útočníka hodil, navíc se velmi blíží. Kliment v sobotu do zápasu ještě nepůjde, za týden s Libercem už se může objevit v nominaci. Další týden na Slavii by podle informací deníku Sport mohl být připravený na významnější úsek zápasu, čímž dá trenérům další variantu, jak zasáhnout do průběhu ligového šlágru.

Ještě důležitější je pro obhájce titulu návrat Lukáše Kalvacha. Západočeský polař si poranil kotník proti Brnu a následně vynechal dva zápasy. V jeho případě ještě není návrat do akce na pořadu dne. „Začíná pomalu trénovat,“ sdělil Horváth.

Rychlost léčby se v aktuální chvíli těžko odhaduje, průběh rekonvalescence po zranění kotníku bývá velmi individuální. Plzeňský lékařský tým dělá všechno pro to, aby Kalvach mohl naskočit za tři týdny na Slavii. Zatím nelze predikovat, kdy ho doktoři pustí do zápasů. Může se také stát, že Plzeň nebude riskovat a Kalvach se vrátí až na začátku dubna po reprezentační pauze. Platí, že nejde o tak závažné zranění, aby scházel dva měsíce podobně jako na startu sezony 21/22.

Trenéři pro zápas s Libercem i tak vybírají ze širokého kádru. Čtyři jarní kola nedopadla ideálně a řez ve startovací jedenáctce se nabízí. Podle informací iSport.cz ale nepůjde o dramatický zásah do stabilní jedenáctky.

Už na Slovácku vypadl ze základu Jhon Mosquera, místo něj naskočil zpátky Jan Sýkora. Poprvé šel od začátku Matěj Vydra, ale spolu s Tomášem Chorým byl vepředu hodně odříznutý a příliš se nedostal do hry. Tentokrát se dá očekávat, že trenéři vrátí do základu Adama Vlkanovu, který vypadal v předchozích zápasech velmi dobře. Možná je i změna v zadní čtyřce – Václav Jemelka se zasune na stopera ke kapitánovi Lukáši Hejdovi, na kraj obrany půjde z lavičky Libor Holík, od nějž si trenéři slibují kvalitní centry. Na lavičce v tom případě zůstane zkušený stoper Luděk Pernica. Nachystaní budou i další kvalitní hráči. Dopředu vedle Matěje Vydry je k dispozici Rafiu Durosinmi, na krajích zálohy mohou rozhýbat hru Václav Pilař, Erik Jirka nebo už zmiňovaný Mosquera.

„Kluci dennodenně makají. Na každé mužstvo někdy přijde malinký útlum, výsledkově jsme trošku zaváhali, musíme se z toho co nejrychleji dostat,“ přiznal Horváth. „Úplně se nám nedaří, to cítíme všichni. Chceme to zlomit, potřebujeme podporu fanoušků a věříme, že po zápase budeme šťastní.“

Plzeň stále má dost nábojů, aby nepříznivé jaro otočila a začala pravidelně sbírat body. Potřebuje ale výrazně zlepšit výkony, s jakými se v lize prezentuje od startu roku 2023.