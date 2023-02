Vrba nechápal Fillovy zkraty: Utkání shodil. Je Hloušek v Brazílii na pláži?

Proč jste předvedli tak rozdílné poločasy? První slabý, druhý výborný…

„Padesát minut nebylo z naší strany vůbec dobrých, neohrozili jsme bránu. Tahali jsme za kratší konec. Možná se naši hráči báli hrát. Nebyli jsme agresivní v soubojích, nechali jsme Spartu kombinovat. Dominovala, hrála velice dobře. Zákonitě přišly tresty. Pak jako když se do něčeho bouchne. Úplně se to změnilo a začali jsme hrát fotbal, jakým bychom se měli v domácím prostředí prezentovat. Dali jsme kontaktní gól, druhý, měli jsme dvě šance na třetí. Spartu jsme dokonce přehrávali. Byli jsme lepší.“

V závěru vám uškodilo vyloučení Martina Filla, který se za necelé čtyři minuty vyfauloval. Co jste tomu říkal?

„To, co udělal, je možná světový rekord. Strašně nám to ublížilo. Zápas by byl ještě mnohem dramatičtější. Tak zkušený hráč to nemůže udělat, i kdyby byl přemotivovaný. Martin to nezvládl a nedovolil nám, abychom měli větší tlak. Tímto utkání jako by shodil. Sparta v tu chvíli nebyla tak suverénní jako v prvním poločase. I v deseti jsme ale mohli dát třetí gól, který by si hráči za druhý poločas možná zasloužili. Prohra mě mrzí. První poločas musíme hodit za hlavu, od druhého se odrazit.“

Hodně vám pomohl střídající debutant Tom Slončík. Potěšil vás osmnáctiletý talent?

„Na to, že má osmnáct let, choval se na hřišti jako zkušený hráč. Do útočné fáze byl pro nás oživení. V tak těžkém zápase mě obrovsky překvapil. Jsem rád, že potvrdil výkony z přípravných utkání. Musí se s ním hodně počítat. Příležitostí bude dostávat víc a víc. Nebudu tvrdit, že si řekl o základní sestavu. Když řeknu, že jo a příště v ní nebude, dáte mi to sežrat. Řekl si prostě o víc příležitostí.“

Naštval vás Vakho tím, jak poskytl soupeři v první minutě roh, z něhož padl gól?

„To bylo tragické. Ten balon tam vůbec neměl skončit.“

Také Čvančarova trefa na 0:2 byla laciná, že?

„Vystřelil ze třiceti metrů, doběhl si ji a dorazil. Bylo to na jeden dotek s brankářem. (kroutil hlavou) To je věc, která se nemůže stát.“

Chybí vám klasický levý bek. Na marodce jsou Lukáš Bartošák i Adam Hloušek a v obraně musí hrát útočník či ofenzivní záložník Antonín Fantiš. Je to velký problém?

„Já ani nevím, kde je Hloušek. Jestli na marodce nebo v Brazílii na pláži. Viděl jsem ho na začátku a pak se ztratil. Od té doby ho někdo hledá a já to nejsem. Touto cestou ho pozdravuju….Bartošák si léčí natržený sval. Když to porovnám se Spartou, měla na levé straně Krejčího a Zeleného. Oba jsou leváci a při hře je to obrovská výhoda. Mají nohu ven z hřiště. Praváci to mají dovnitř a veškerá práce s míčem je složitější.“

Proč na jaře vůbec nevyužíváte Youbu Dramého? Je to kvůli tomu, že po sezoně odchází?

„Já nevím, kdo odchází, to píšete vy. Vukadinovič a Vakho jsou lepší, v útočné fázi jsou pro nás platnější. Vsadili jsme na ně a myslím, že správně.“