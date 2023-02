Malá domů: měla se pískat Kovářova ruka? Pravidla s nešikou počítají

Neměl následovat nepřímý volný kop proti Spartě za porušení pravidla o „zpětné přihrávce brankáři“? Neboli, mohl Kovář zahrát v této situaci rukou?

Odpověď na první dobrou zní, že se sparťan proti pravidlům skutečně provinil. Jenže nikdy nedělejte rychlé závěry, pokud neznáte do detailu pravidla. Včetně jejich aktuálních doplňků. Pojďme postupně.

Nejprve je potřeba vyloučit, že se Kozák dotknul balonu. Kdyby ano, celý příběh končí, Kovář pochopitelně rukou hrát může. Ale zlínský forvard se míče nedotknul. Takže jdeme dál a nyní vstupuje do hry pravidlový doplněk z roku 2020. Pro posouzení situace zcela klíčový.

Co říká? Že brankář skutečně po malé domů hrát nesmí, ovšem „vyjma případu, kdy brankář zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout míč, aby ho dostal do hry.“

Takže nyní nastává výkladová slovní úloha. Naplňuje Kovářova nepovedená klička definici slov „aby ho dostal do hry“, nebo ne?

Zlín - Sparta: Senzační Kovář! Proti Balajově tutovce zachránil výhru Video se připravuje ...

Leckdo by jistě řekl, že Ne, pod tímto spojením si totiž představí něco jiného. Například nepovedenou přihrávku nebo odkop, které namísto ke spoluhráči letí nechtěným směrem, třeba kolmo do výšky. Nikoli, jako v Kovářově případě, vědomou kličku, po níž musel gólman situaci zachraňovat.

Ovšem podle Jiřího Kureše, předsedy pravidlové komise fotbalové asociace, se i toto schová pod upravená pravidla. „Je to tak. Kovář neměl původně v úmyslu hrát rukou. Chtěl dostat míč do hry, to je ta jeho klička. Ne proto, aby ho chytil. Pak se dostal do nesnáze, ovšem když se do ní dostane neúmyslně, když se mu záměr nepovede, může následně zahrát rukou. Takto byla úprava pravidel míněna.“

V překladu: Když jste nešika nohama, můžete svou minelu napravit rukama. Nepovedený odkop jako nepovedená klička.

Takže už je skoro zbytečné doplnit, co by následovalo, pokud by sudí Kovářovi jeho ruku odpískal. Ale pro pořádek: Zlín by zahrával nepřímý volný kop, a to z hranice brankového území (malé vápno), tedy ze vzdálenosti pěti a půl metru. Úplně přesně z toho bodu brankového území, které ho kolmicí spojuje s místem přestupku.

Hodně nepříjemná standardka, které však Sparta nemusela čelit.