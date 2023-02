Mladý a perspektivní: Kováč coby kouč pro Spartu? V budoucnu skoro jistě

„Myslím, že Radek Kováč dříve nebo později skončí ve Spartě,“ soudí Vacek. „Hodně by mě překvapilo, kdyby k tomu nedošlo, i když se bavíme o horizontu pěti, sedmi, osmi let,“ dodává Vacek s tím, že letenský klub je momentálně s prací dánského kouče Briana Priskeho spokojený.

Co by jednou mohlo hrát v Kováčův prospěch? „Pokud hledáme české trenéry s potenciálem pro špičku, Kováč na to má odborně i lidsky. Zná prostředí na Letné, nerozhodí ho to a je pryč doba, kdy ho všichni brali jako vysmátého kamaráda všech. Už umí zakřičet a přitáhnout, odborně je na tom velice dobře, byl na stáži v Arsenalu, stále se vzdělává,“ vypočítává Vacek.

Jan Podroužek nicméně varuje před temnou kaňkou v trenérském CV, kterou může přinést případný pardubický sešup o patro níž. „To by byl velice špatný vstup do kariéry. Dva sestupy? Nic moc. A on to dobře ví,“ připomíná Podroužek Kováčovu neúspěšnou misi v Opavě.

Oba redaktoři se kromě jiných témat shodují na obrovském vlivu Tomáše Holeše na hru Slavie. „Pamatuju si dobu, kdy ho Sparta chtěla jako vyloženě pravého beka,“ říká Vacek. „A pak se znovu ukázala genialita Jindřicha Trpišovského, který v něm viděl šestku, tedy post, na kterém teď Holeš dominuje,“ všímá si.

