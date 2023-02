Hlouškovy dluhy? Hráči jsou naivní, zaznělo. Šmicer popsal, jak to chodí

Adam Hloušek působil v Německu i v Polsku, v domácí lize hrál za Jablonec, Slavii, Plzeň a naposledy Zlín, který ho v posledních měsících postrádal především kvůli zranění. A teď taky kvůli osobním problémům, zavalily ho obrovské dluhy.

„Je to strašná rána. Ti kluci hrají celý život fotbal, dřou, aby si udělali jméno a pak přijde tohle," nechápe Lener . „Když se v osmnácti v devatenácti dostanou do profesionálního sportu, jako první věc by měli dostat kurz finančního vzdělávání a získat opatrnost někomu nenaletět. Kdyby to tak fungovalo, mnozí by se tomu mohli vyvarovat."

Trenér a funkcionář upozornil také na nedávný případ bývalého hokejisty Michala Sýkory, jenž má dluhy až 200 milionů korun. Zkrachoval mu letitý a kdysi úspěšný byznys s cennou komoditou.

Sportovci však často propadnou i hazardu nebo naletí na lákavé nabídky. „Případů, kdy tě někdo kontaktuje a nabídne ti obchod, možnost do něčeho investovat, je opravdu hodně. Kluci peníze mají a rádi by je někam investovali, ale musíš se správně rozhodnout. Bohužel se často stává, že to dopadne špatně," popsal Vladimír Šmicer , bývalý hráč Slavie či Liverpoolu.

A co jim radí? „Měli by se obracet spíš na hráčskou asociaci, než na nějaký kamarádíčky, kteří je zavedou do zlatý uličky,“ dodal.

Pomoct nejen fotbalistům by prý mohli i jejich agenti. „Měla by to být jedna z věcí, o kterou by se měli starat. Když přijde nějaká nabídka, tak se na ni podívat a s někým zkonzultovat," doplnil Tomáš Ujfaluši , někdejší reprezentant.