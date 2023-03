Tvrdík se potkal se Šádkem. Sundáme ploty, slibuje fanouškům v kotli Plzně

Jeden z vrcholů FORTUNA:LIGY se blíží, plzeňští fotbalisté jedou už příští týden v sobotu do Edenu, kde vyzvou Slavii. Ligový šlágr bývá vyhecovaný na hřišti i na tribunách. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík se týden před vypjatým duelem sešel s majitelem Viktorie Adolfem Šádkem. Slavia chystá vstřícný krok k hostujícím fanouškům. „Domluvili jsme se, že sundáme ploty,“ napsal Tvrdík ve čtvrtek večer na Twitteru. Stane se to však opravdu? V pondělí se totiž teprve sejde výkonný výbor Ligové asociace, kde se o ambiciózním návrhu bude diskutovat.

Zápasy mezi Slavií a Plzní bývají extrémně vyhrocené. Přesto se čelní představitelé dvou nejlepších českých klubů dohodli, že zkusí zajistit fanouškům větší komfort. Pro ty, co se do Edenu chystají fandit Plzni v sektoru pro hosty, přineslo setkání Jaroslava Tvrdíka a Adolfa Šádka pozitivní informaci – v hostujícím sektoru by mělo dojít k sundání bezpečnostních plotů.

„Víme, co chceme. Kultivovat český fotbal. Zápas příští sobotu může být považovaný za rizikový, ale za nás mohu slíbit: 1. Ploty dolů. 2. Žádné ponižující kontroly. 3. Klobás bude dostatek. 4. Uvidíte dobrý fotbal, ale body nepovezete. Těšíme se na Vás, fans ze země skvělého piva,“ vzkázal Tvrdík po čtvrteční schůzce s plzeňským bossem.

Ze setkání vznikla společná fotografie, pravděpodobně z plzeňského pivovaru, který Tvrdík v doprovodu Šádka navštívil. „Příští sobotu se potkají první a druhý tým soutěže. Půjdeme do rizika. Sektor hostů bude mít velmi podobné podmínky jako naši fans. Sundáme ploty. Bude to bitva na krev. Ale jen na hřišti. Na tom jsme se dnes domluvili,“ doplnil šéf Slavie.

Mohou ale kluby v takto exponovaném utkání vůbec sáhnout k sundání zábran v hostujícím sektoru? „V pondělí máme ligový výbor, jedním z bodů navrženého programu je také problematika sektorů pro hostující fanoušky. Tam se tomu budeme věnovat,“ sdělil krátce serveru iSport.cz a deníku Sport výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Konkrétněji mluvit před pondělním jednáním nechtěl.

Aktuální manuál pro bezpečnost na stadionech je pod gescí Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR. Podrobnější pokyny pro to, jak má vypadat sektor pro hostující fanoušky, lze najít v dokumentu Projekt stadiony 2023 - požadavky na infrastrukturu. Dáno je několik základních pravidel.

- minimálně 5 % z celkové kapacity se musí nacházet v odděleném prostoru stadionu, se samostatným vstupem a je určen výhradně pro diváky hostujícího týmu

- vstupy do sektorů diváků hostujícího týmu a diváků domácího týmu musí být odděleny od ostatních vstupů

- jednotlivé části stadionu (sektory, tribuny) musí být technicky nebo stavebně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke zranění diváků, nebo jiných zúčastněných osob. Jmenovitě nesmí být použity žiletkové nebo ostnaté dráty, popřípadě různé druhy bodců.

- stadiony musí být vybaveny předepsaným množstvím funkčních a hygienických sociálních zařízení, které musí být rovnoměrně rozděleny dle sektorů, nebo sub sektorů – např. sektory vlajkonoši hosté a vlajkonoši domácí, sektor V.I.P. a podobně.

Jasné nařízení, že v sektoru hostí musí být ochranné pletivo nebo jiné zábrany, v platných řádech není. Požadavky na zabezpečení bezpečnosti se řeší individuálně na každém stadionu ve spolupráci s policií České republiky. Pokud tedy policie posvětí slávistický návrh, ochranné ploty v hostujícím sektoru mohou v Edenu sundat. Šádek je zároveň místopředsedou LFA, pokud se s Tvrdíkem na odstranění zábran dohodli, pravděpodobně bude na pondělním jednání tento návrh prosazovat.

Utkání čelních celků FORTUNA:LIGY je na programu za týden v sobotu od 18:00, vzhledem k rivalitě obou klubů je označeno za rizikové. Vztahy mezi elitními českými celky jsou dlouhodobě napjaté. Naposledy v Edenu skončil zápas remízou 1:1, obě branky padly v nastavení z penalt.

Na nenávistné pokřiky z publika a házení pivních kelímků reagoval Šádek zdviženým prostředníčkem, za své chování musel zaplatit pokutu. V předchozím zápase v Edenu (2:0) hosté dohrávali bez tří vyloučených hráčů. Naposledy v Plzni (3:0) zase hostující fanoušci v deštivém a chladném počasí museli při kontrolách zouvat boty, během zápasu docházelo k demolování hostujícího sektoru hostujícího sektoru Doosan Areny.