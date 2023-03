Janošek, cestovatel i dělostřelec. Pomstí se Baníku další parádou?

Na Spartě skóroval v pádu precizním volejem, Hradec i Olomouc pokořil přímákem ve stylu Brazilce Juninha, proti Zlínu dal první historický gól na novém stadionu raketou země šibenice. Dominik Janošek vládne lize, co se týče uměleckého dojmu vstřelených branek. O tom nikdo nepolemizuje.

Při jeho ranách se rozdávají pomyslné desítky. „Je to až nevídané. Střelu má opravdu výbornou,“ usměje se expert deníku Sport Stanislav Levý. Jako sportovní ředitel stál na přelomu roků 2017 a 2018 za příchodem mladíka z Brna do Slovácka.

Tam se rozjížděla šikulova kariéra, která – přiznejme – měla našlápnuto ještě výše, než se v současnosti děje. Vždyť hned po půlroce jej vykoupila Plzeň, což je na první pohled ocenění kvality, na druhou stranu jasný zádrhel. „Pořád lítal po nějakých hostovačkách,“ připomene pardubický sportovní manažer Martin Shejbal, jenž záložníka poznal v mládežnických reprezentacích.

Tak, výčet je to nečekaně dlouhý: Slovácko, Mladá Boleslav, Zlín, Baník. Pak z toho máme za čtyři roky sice přes sto startů v lize, jenže také jen dva góly. K propadu došlo především v posledním ročníku v Ostravě, kdy zapsal hráč čtyři starty bez branky, pouhých 217 minut.

„Je to výborný fotbalista, zahraje na více pozicích, obounohý, má přehled,“ popisuje Levý. „Na druhou stranu mu chybí daleko větší výbušnost, což může být směrem k lepším klubů, potažmo ligám problém,“ upozorní.

Podobně si situaci vyhodnotili v létě v Plzni a Janoška pustili na východ. „Beru to jako restart,“ poděkoval hráč, i když podle všeho doufal ve zvučnější angažmá. Nakonec však pro něj může být rodinný klub ternem. Tady prorazil, konečně je vidět.

„Je to klíčový hráč,“ uzná Levý. „Dostal prostor, který by mu jinde neposkytli. My jsme v tomhle trochu jiní, občas jsme schopni přehlídnout věci, které byly hráči vytýkány. Tady Janek funguje, nechal si říct, dává góly, je strašně platný,“ chválí Shejbal.

Uvidí se, zda to pocítí i Baník, na nějž má hráč dozajista pifku.