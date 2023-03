Vrba: Bez Řezníčka by mělo Brno o deset bodů míň. Co přeje Hlouškovi?

Bod vám tentokrát nestačí, že?

„Vzhledem k situacím na hřišti je pro nás málo. Podle mého názoru jsme si zasloužili tři body. Jsme zklamaní. Tohle jsou takové krůčky, ten delší krok jsme bohužel neudělali. Měli jsme minimálně tři stoprocentní příležitosti, abychom vedení navýšili. Musíme je proměnit. To není neklid, ale chyba. Pak přišel zákonitě trest. Na konci jsme zase neuhlídali Řezníčka, který je pro Brno strašně důležitý.“

Do té doby jste ho nicméně bránili výborně.

„Řezníček je pro Brno klíčový hráč, rozhodující střelec. Kdyby ho neměli, měli by možná o deset bodů míň. Pohlídali jsme ho celkem slušně, ale stejně nám dal nakonec gól. Nezvládli jsme to úplně na sto procent. Brno mělo tlak, mezihru, držení míče. Ale my šance. Kdybychom je proměnili, bylo rozhodnuto mnohem dřív. Naše situace není růžová. Víme, že budeme hrát každý zápas o život.“

Jak jste uvažoval při tvorbě sestavy? Dal jste Procházku na levou obranu, Hlinku na stopera a Koláře na šestku.

„Vycházeli jsme z postavení při zakládání útoku. Vycházelo nám to nejlíp s Vencou Procházkou, který nebyl dopředu tak aktivní jako obránci v některých předešlých utkáních. Chtěli jsme, aby byla obrana zajištěná a nevytvářeli jsme prostory pro brejkové situace. To jsme nechtěli dopustit. Proto jsme hráli ze zajištěnější obrany. Hlinka stopera dřív hrával, využili jsme jeho zkušeností. Jeden levý bek je zraněný (Lukáš Bartošák), druhý víte kde.“ (zraněný a zadlužený Adam Hloušek)

Adam Hloušek se našel. Co vy na to?

„Ano? A kde je? Mně nenapsal, kde se nachází. Co řekl?“

Že se snaží své problémy řešit.

„Tak ať je řeší dál. Přeju mu, ať je úspěšný. Co si o tom myslím, to radši říkat nebudu.“

Poprvé nastoupil v základní sestavě osmnáctiletý Tom Slončík. Uspěl?

„Trošku zpomalte. (úsměv) Ano, je mladý a talentovaný. Ale ještě to musí mockrát potvrdit. Jsme rádi, že ho máme, ale dejte mu ještě čas. Nechte ho chvilku žít, jinak se z toho nevzpamatuje. (úsměv) Teď nebyl tak viditelný jako ten poločas se Spartou.“