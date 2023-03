Priske: Máme teď velmi silný tým. Chválil Sörensena, Kuchta hubnul

Rotace v sestavě pro ligové zápasy? Ne, to Brian Priske dosud v repertoáru příliš neměl. Pro sobotní mač s Teplicemi ale udělal výjimku. Trenér Sparty musel reflektovat vysilující pohárovou bitvu v Liberci, jen mezi náhradníky tak usedli třeba kapitán Ladislav Krejčí či Kaan Kairinen. Letenským tím ale řetěz nespadl, utrápené Severočechy v poklidném tempu přejeli 4:1. Na druhou Viktorii tak rázem ztrácí jediný bod. „Není pro mě ale tak důležité, jak si vedou ostatní týmy. Tedy do momentu, než hrají proti Spartě,“ hodnotil dobře naladěný Priske.

Do zápasu jste šli jen tři dny po náročné pohárové bitvě v Liberci. Měl jste obavu, jak na tom mužstvo bude po fyzické stránce?

„Je pravda, že v Liberci to pro nás bylo těžké utkání v mnoha ohledech. Samozřejmě jsme se zabývali tím, jakou fyzickou kapacitu budou hráči mít. Hráli jsme v rychlém sledu, takže jsme na to museli myslet. Důležitý byl i mentální aspekt, jakou budeme mít psychiku. Věděli jsme, že hrajeme proti týmu, který se trápí ve spodku tabulky. Jako trenér žijete v paranoie, aby tým byl připravený od první minuty. To byla naše práce. Jsem rád, že jsme to zvládli. Je to pro nás dobré vítězství, protože za sebou máme hodně složitý týden.“

V sestavě jste udělal hned několik změn. Ukázalo se, jak široký a kvalitní kádr Sparta v současné chvíli má?

(Pokyvuje hlavou) „Máme teď opravdu velmi silný tým. Není jednoduché vybrat základní jedenáctku. Potřebujeme tu mít konkurenci i soutěživost, ale zároveň se musíme postarat o to, aby každý hráč porozuměl roli, jakou má. A mohl si tak udržet soustředěnost do práce. V tomto směru si nemohu stěžovat. Hráči ví, že o své místo bojují v každém tréninku i zápase. Není to totiž o tom, že vám trofeje vyhrají hráči ze základní sestavy plus třeba tři další. Je to o celém kádru. Musíme zůstat pokorní, tým vždycky bude stát nad jednotlivcem.“

Ve výborné fazoně pokračuje Jan Kuchta, jenž nasázel dva góly podruhé za sebou. Čemu přisuzujete jeho jarní výkonnostní vzestup?

„Je to výsledek práce více lidí. Nejvíc jí odvedl sám Kuchtič. Hodně na sobě pracuje, shodil pár kilo a fyzicky je na tom skvěle. Hodně se mu věnuje asistent Lars Friis, který má na starost i další útočníky. Pracujeme i na nejmenších detailech, aby se hráči individuálně zlepšovali. Kuchtič od Vánoc dává góly, připravuje šance pro spoluhráče. Potřebujeme, aby si tuhle výkonnost držel.“

Kuchta ve Spartě hostuje do léta, klub však může uplatit opci. Už v tomto směru na vedení tlačíte?

„Na to je moc brzo. S Rosou (Tomáš Rosický) se bavíme každý den, pochopitelně i o hráčích. Ale na tyhle konkrétní debaty ještě nenastal čas. Uvidíme, co se v budoucnu stane.“

Výhrou nad Teplicemi jste se přirazili na rozdíl jediného bodu od druhé Viktorie. Čekal jste, že se vám manko povede umazat tak rychle?

„Netrávím moc času tím, abych řešil, jakou ztrátu máme na jiné soupeře. Samozřejmě sleduju zápasy napříč ligou, ale moje koncentrace míří na náš tým, na naše hráče. Naší ambicí je vyhrát co nejvíc zápasů. Vím, že máme kvalitu, aby se nám to povedlo. Není pro mě ale tak důležité, jak si vedou ostatní týmy. Tedy do momentu, než hrají proti Spartě.“ (usměje se)

Další vynikající výkon odvedl stoper Asger Sörensen, navíc vstřelil i gól. Nepřekvapuje vás, jak konstantní a ohromně vysokou výkonnost si po příchodu do Sparty drží?

„Možná ano. Jsem šťastný za to, jaké Asgi výkony podává. Je to vysoký standard v různých aspektech hry. Nejen v posledních zápasech, ale už od jeho příchodu do Sparty. Odehrál spoustu výborných zápasů, kluci v kabině ho mají rádi, skvěle zapadl. Je to dobrý člověk i velký profesionál. K úspěchu potřebujete v týmu dobré spoluhráče, Asger jím je. I proto máme tak silný tým.“

Do jaké míry vám kazí radost inkasovaný gól v závěru, který sebral čisté konto Matěji Kovářovi?

„Nemám z toho radost, to je jednoduché. Jsem z toho smutný.“