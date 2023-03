Panák: Poprvé jsem cítil, že jsme po zimě připravení. Vitík by jinak hulákal

Jako by se na Letné prohnal vítr a rozpoutal ofenzivní bouři. Sparta po zimní pauze v útoku šlape. Na jaře v šesti zápasech nasázela jednadvacet gólů, zaváhala jen remízou v Olomouci a po sobotní výhře nad Teplicemi (4:1) už zblízka dýchá druhé Plzni na záda. „Za čtyři roky, co jsem ve Spartě, jsem měl po zimě poprvé pocit, že jsme připravení,“ prohlásil obránce Filip Panák, jenž proti Severočechům naskočil ve stoperské trojici s kapitánskou páskou.

Ve středu jste odehráli náročný pohárový duel v Liberci, kde jste vyhráli až na penalty. Byl to proti Teplicím ideální zápas, že jste mohli i trochu oddechnout?

„Určitě to pro nás bylo jednodušší v tom, že jsme dali rychlý gól a pak se Gning vykartoval. Teplice hrály o jednoho míň a my jsme mohli šetřit síly. Podle mě to vítězství ale mělo být daleko vyšší.“

Po chybě Martina Vitíka jste navíc v závěru utkání dostali laciný gól…

„Mluvil jsem s ním a mrzí nás to celou defenzivu. Chtěli jsme kvůli Kovimu (brankář Matěj Kovář) udržet čisté konto a trochu nám to zkazilo dojem ze zápasu. Nechceme to shazovat, vyhráli jsme, ale je to taková kaňka a mrzí nás to. I Viťas v kabině seděl zklamaný. Kdybychom to vyřešili líp, tak tam huláká. Ale lepší chyba takhle, než kdyby to bylo na 1:1.“

Trenér Brian Priske poprvé v lize trochu protočil sestavu. Jak vnímáte sílu kádru?

„Myslím, že máme určitě třiadvacet kluků, kteří si šlapou na paty, a může z nich hrát kdokoliv. Pro nás jen dobře, protože se může kdykoliv a cokoliv stát, zranění nebo karty. A můžeme reagovat i v průběhu zápasu. Máme silnou lavičku, což je pro nás výhoda.“

Už jste jen o bod za druhou Plzní. Jste zase víc ve hře o čelo tabulky?

„Samozřejmě to sledujeme, ale úplně to neřešíme. Spálili jsme se takhle v minulé sezoně. Je to jen o nás. Když se budeme dívat kolem sebe, ale nezvládneme zápasy, je nám to k ničemu. Musíme vyhrávat a pak se můžeme dívat na Slavii a Plzeň. Čekají nás s nimi ještě těžké vzájemné zápasy, které budou rozhodovat. Takže ano, je dobře, že jsme blízko.“

Věřil jste, že můžete manko na Plzeň stáhnout tak rychle?

„Věřil. Za čtyři roky, co jsem ve Spartě, jsem měl po zimě poprvé pocit, že jsme připravení. Nechci shazovat, co bylo dřív, ale věděl jsem, že zápasy budeme zvládat a že vnitřní síla týmu je obrovská. Když budeme vyhrávat, nemusíme se v tabulce dívat na nikoho kolem sebe.“

V čem vidíte důvody, že se vám na jaře daří? Může za to, že jste si zvykli na rozestavení 3 – 4 – 3?

„To je jen jedna z věcí. Ale kvalita kádru je vysoká a trenér (Brian Priske) tomu všemu dává tvář. Drží nás zkrátka, nebo naopak nám dá volnost. A my se snažíme mu to vracet.“

V posledních zápasech si pomáháte i góly ze standardních situací. Jak se tahle zbraň vyvíjí?

„Jsou to dvě věci. Kluci je dobře kopou a my máme dobrou výšku. Ať je jakákoliv sestava, vždycky jsou v ní kluci, kteří mají nad 185 centimetrů. Pro soupeře je pak těžké nás bránit, protože ani neví koho. Máme z toho pak výhodu.“