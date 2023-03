Tristní! zlobil se Trpišovský. Štvala ho spousta vad, zkoušel všechno možné

Kdo by to byl řekl, že dva týdny po výbuchu v Teplicích přijde ještě horší výsledek s dalším zachraňujícím se soupeřem, prohra v Českých Budějovicích. A Slavia si tím pouští blízko k tělu své konkurenty. „Není to teď o tom, kolik je bodů rozdíl, a jaké týmy tam jsou, ale o tom, jak týmy budou zvládat svoje položky, zápasy. A my jsme ze dvou posledních venkovních dali jeden gól z penalty a neudrželi jsme čisté konto. Je jasné, že tu jsou další dva silné týmy, které chtějí hrát nahoře a být úspěšní,“ ví kouč červenobílých Jindřich Trpišovský.

Jak další nečekanou ztrátu hodnotit?

„Tristní, prohráli jsme, nedali jsme gól. V prvním poločase měl náš výkon do ofenzivy spoustu vad. Ve druhém jsme se trošku zlepšili, vytvořili si nějaké nebezpečné situace, ale udělali jsme chybu, pustili jsme soupeře do vedení, zápas jsme si tím ztížili. Ke konci jsme zkoušeli všechno možné, změnit rozestavení, vystřídat hráče, ale nevedlo to k úspěchu, kdyby aspoň k remíze…“

Jaké byly ty vady v první půli?

„Byla jich spousta, hlavně pohyb, neměli jsme ani druhé míče. Ve druhém jsme pohyb zlepšili, ale pořád jsme zaostávali v osobních soubojích, v důrazu, v nasazení, v tom byly Budějovice lepší. Přitom jsme se na to chystali, říkali jsme si, že může rozhodnout jeden gól, že musíme být trpěliví, abychom se upevňovali v kombinaci, v ofenzivě, že soupeř má rychlé hráče na brejky…“

Nehryzá hráče i to, jak se smrskává boj o titul?

„Spíš vidím problém v tom, že se nám venku nedaří dát první gól. Týmy v domácím prostředí jsou důraznější a nám chvíli trvá, než se s tím vyrovnáme. I terény jsou trošku pomalejší, tím pádem kombinace taky, musíme se s tím líp vyrovnat. Určitě můžeme i líp řešit své situace. Není důležité, jestli je to teď v tabulce o tolik, nebo o tolik, na podzim jsme doháněli velkou ztrátu, byli jsme druzí, to není jedna z příčin. Byly to Teplice, teď Dynamo, nedáme gól a inkasujeme, chceme vyhrát a pak je to v hlavě těžší a těžší, soupeři to zase psychicky pomůže.“

Jak může být tým lepší v tom dobývání soupeře, kdy je jeho blok při vedení v zápase ještě hlubší a pevnější?

„Je to tak, potřebujeme pak víc hráčů do ofenzivy, a to je velké úskalí, zvlášť když náš výkon není optimální, soupeř může ještě víc brejkovat. Teď jsme paradoxně dostali gól ve chvíli, kdy jsme podle mě hráli asi nejlíp. Soupeř to dobře vyřešil, my měli chybné postavení. Pak se to zlomí, začnete víc spěchat, najednou vám už nestačí jen jeden gól, nutí vás to do prostorových míčů, dlouhých, už je v tom hektika, technicky vám to trvá… Musíme tohle líp zvládat, uklidnit se.“

Jak teď vnímáte situaci v tabulce? Jste pořád favoriti, nebo vidíte Spartu ve větším laufu?

„My se musíme dívat hlavně na sebe, chceme hrát nahoře, ale koukáme hlavně na vlastní zápasy, abychom je zvládali, nemít tyhle výkyvy. Nechtěli jsme dopustit to, co v Teplicích, to jsme v první půli eliminovali, ale zase jsme nebyli nebezpeční…