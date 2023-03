Mihálik se srazil s parťákem, měl oko zalité krví: Čtyři dny jsem neviděl

Čekal jste, že budete tak dlouho mimo hru?

„Určitě nebyl plán, že mě to vyřadí na čtrnáct dní. Oko jsem měl bohužel kompletně zalité krví. Když jsem začal trénovat, dostala se mi do rány infekce a nesrostlo to tak, jak mělo. Doktoři mi řekli, že bych týden neměl dělat vůbec nic, dokud se jizva úplně nezahojí. Měl jsem mít klidový režim. Naštěstí se to trošku urychlilo, jizva se stáhla rychleji. V pondělí jsem měl individuální trénink, od úterý jsem se připravoval normálně naplno. Jsem rád, že jsem mohl do zápasu s Boleslaví naskočit a že jsem ho zvládl s takovou minutáží. Nebylo to pro mě nic lehkého. Ke konci už mi docházely síly.“

Co se přesně stalo na tréninku? Prý jste se srazil s Tomášem Kúdelou.

„Takový klasický souboj hlavama. Úplně poslední v tréninku, který se pak radši ukončil. Kudy v něm byl asi trošku později. Oba jsme si lehli na zem. Já jsem to odnesl pěti stehy na víčku, on měl dva na čele. Vyšel z toho trošku líp. Mrzí mě, že mě to vyřadilo zrovna ze zápasů s Plzní a na Slavii, ale takový je život.“

Ve středu v poháru jste ještě nebyl ani na lavičce, chystal jste se vyloženě na Mladou Boleslav?

„Už v neděli, když jsem byl s klukama na Slavii, jsme se shodli, že to budeme směrovat na další neděli. Tak abych byl stoprocentně připravený. Ve středu by to bylo ještě riskantní. Kdybych dostal zásah na oko, rána by se mohla otevřít. Nebyla tak pevná.“

V zápase jste se opět srazil s protihráčem a s bolavou hlavou jste musel jít na ošetření za autovou čáru. Hrklo ve vás?

„Naštěstí to bylo na druhou stranu, než je to víčko. Do konce prvního poločasu mi ale dost třeštila hlava. Kolega z Boleslavi (David Šimek) dokonce kvůli tomu musel střídat. Říkal, že se mu motá hlava. Nebylo to příjemné, ale naštěstí to nebyla tržná rána, takže jsem dohrál. Necítil jsem se úplně tak jako před zraněním. Na konci zápasu už jsem cítil nohy.“

Co říkáte na výhru 2:1?

„Strašně důležité, vydřené tři body. A myslím, že i zasloužené. Boleslav jsme nepustili do žádné vyložené šance, dostali jsme akorát gól z jednoho rohu. Bylo to hodně soubojové utkání. Na tom terénu, který tady je, asi nemůžeme čekat nic jiného. Naším cílem je stoprocentně čtvrté místo. Chceme si znova zopakovat evropské poháry. Pokud nám pomůžou týmy v poháru a spadne na nás Konferenční liga, zase o ni budeme bojovat.“