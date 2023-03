Rozplizlá Slavia? Trpišovský má bianko šek. A Sparta cítí titulovou krev

Respektovaný a úspěšný kouč, jenže bez názorové oponentury: to je podle Podroužka slabé místo současné Slavie. „Osobně se domnívám, že Slavii hrozně chybí autorita, která by byla na úrovni a třeba ještě nad úrovní Jindřicha Trpišovského. Která by byla zcela regulérně ve hře v diskusi a v argumentaci proti němu – ve finále třeba i z pozice síly,“ míní redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. Zásah takové autority by možná vedl i k zeštíhlení nabobtnalé sestavy. „Kádr by se vycizeloval, takhle je to rozplizlé,“ dodává Podroužek.

V reálné hře o titul je tak stále více Sparta. „Na Letné musejí být hráči najetí jako hrom, cítí krev,“ říká Podroužek. „To asi ano, ale Brian Priske to chladí,“ upřesňuje Vacek. Podle něj už také existují hrubé obrysy plánu, jak udržet na Letné na jaře rozjetého kanonýra Jana Kuchtu. Jaké? Podívejte se na VIDEO.