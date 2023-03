Fyzioterapeut Plzně o kopačkách, zranění i amatérech: Češi jsou blázni

Jaký sport je podle vás ten úplně nejrizikovější?

„Člověk by asi předpokládal, že nejrizikovější bude zápas v kleci. Osobně ale považuju za nejnebezpečnější vrcholový fotbal. Je tam celá řada soubojů, během kterých může vzniknout nepřeberné množství úrazů. Naopak MMA je za mě až překvapivě bezpečné. Sportovci na to prostě vlítnou, ale večer v pohodě chodí a jdou klidně na after party. Viz třeba Martina Jindrová, se kterou ze všech zápasníků spolupracuju asi nejvíc. Kolikrát mě překvapila, když vylezla z klece a řekla: Jdeme si dát drink.“

V čem je vrcholový fotbal tak nebezpečný?

„Je opravdu s podivem, co všechno fotbalisti dokážou vydržet. Málokdo z diváků ví, že plno z nich má například slezlý nehet, protože mu někdo v minulém zápase přidupnul palec. Je to strašně bolestivé, nemůžou skoro chodit, a přesto navlíknou kopačku a jdou. Hráči řeší také různé otlaky, puchýře, otoky… Puchýř měl někdy na noze asi každý a každý tedy dobře ví, jak je nepříjemné vzít si na to botu. Sport si vůbec neužijete, protože vás to neustále pálí a bolí. Úkolem nás fyzioterapeutů je udělat vše pro to, aby hráč mohl jít na hřiště v optimálním stavu, tam předvedl maximální výkon a divák nepoznal, že má nějakou obtíž.“

Jaká jsou nejtypičtější zranění, která u fotbalistů řešíte?

„Nejběžnějšími zraněními jsou natažené nebo natržené svaly, pohmoždění a zvrtlé kotníky. Často se řeší i otřesy mozku, což divák většinou ani nepozná. Stává se, že se hráči srazí hlavami a už to je. V současné době je oproti dřívějším dobám také relativně časté