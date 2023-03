Liga očima fanoušků: deprese Slavie pokračuje. Pomalé Plzni chybí plán B

Video se připravuje ... Zajímavá zápletka se zrodila ve 22. kole FORTUNA:LIGY. Pokračující deprese Slavie zamotala boj o titul. Do Edenu navíc v dalším kole zavítá pomalá Plzeň, která postrádá plán B. Těžit ze vzájemného souboje prvního s druhým může třetí Sparta. Ta se představí na hřišti Baníku a v Ostravě mají jasný vzkaz pro hráče: Musí to bolet! Projděte si tradiční sloupky fotbalových příznivců.

Slavia Praha Naše venkovní deprese bohužel pokračuje Porážka Slavie na hřišti Českých Budějovic znamená, že Slavia z jedenácti ligových zápasů venku vyhrála jen pět, tedy méně než polovinu. Ve hře o titul ji tak drží domácí zápasy, ve kterých nasbírala plný počet bodů. Nevidím důvod, proč by hráči měli venku být v takových problémech jako v posledních dvou zápasech. Za celý první poločas se ani v Teplicích, ani v Budějovicích nedostali do jediné slušnější šance. Ke zlepšení pokaždé došlo po změně rozestavení a při hře se třemi stopery a dvěma útočníky. Slavia má problém na křídlech, možná by tak stálo za zamyšlení, zda standardní 4-2-3-1 neopustit už od prvních minut, a ne až v poločasech. V sobotu hostí červenobílí Plzeň. V úvahu nemůže připadat nic jiného než vítězství, ostatně soupeři to teď opravdu nejde lépe než Slavii. Navíc mu máme po podzimním zápase co vracet. Trenéři ovšem teď stojí jako už několikrát tuto sezonu před úkolem vrátit hráčům sebevědomí. Doposud se jim to naštěstí vždy podařilo. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: České Budějovice - Slavia 1:0. Šok pro sešívané! Lídra obral Nigerijec

Sparta Praha Co vzít Jarošíka ke sparťanské mládeži? „Parádním“ kiksem na konec po parádním Kuchtově gólu nechci degradovat náš poměrně slušný výkon. I když byl spíše dobrým tréninkem proti oslabeným Teplicím, které navíc provedly sedm změn oproti minulému utkání. Ani to však nepomohlo, naopak uspíšilo odvolání trenéra Jiřího Jarošíka. Moc mě to mrzí, jako vždy, když obětí je některý bývalý sparťan, navíc držitel několika titulů z vrcholových soutěží. Sever prostě Jirkovi nesvědčí. Je otázkou, zda mu neposkytnout šanci u nás na Spartě, třeba u mládeže. Alespoň nabídku bychom mu učinit měli. Lehké změny v sestavě po poháru v Liberci náš výkon neovlivnily, zaujal Filip Panák. Jeho schopnost přesné rozehrávky a tentokrát také přihrávky na dvě branky, mě potěšily. Zejména proto, že jeho osud a vůle vrátit se do špičkového fotbalu by zřejmě vydaly na samostatnou kapitolu. Dostihy ze zadní pozice se nám daří, jak to bude v nadstavbě a cílové rovince, se teprve uvidí. Teď bychom měli ušetřené síly proměnit ve výhru na Baníku, kde na nás jistě přijde víc diváků než čtyři tisíce. Miloš Kolář. 71 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Teplice 4:1. Exhibice, Kuchta školil tragickou obranu hostů

Viktoria Plzeň Jsme pomalí, nemáme plán B Tak jestli jsme se chtěli vítězně naladit před sobotním bojem v Praze, moc se nám to nepovedlo. Za první poločas bych nás raději nehodnotil, ten druhý už měl vyšší úroveň. Olomouc jsme mačkali, nastřelili dvě tyčky, ale stejně jsme výhru neutrhli. Problémem je, že dravost ze stran u nás není. Za minulých časů jsme díky rychlým křídlům typu Petržely vždy získávali výhodu a teď nám tohle chybí. Hra je bohužel zoufale pomalá, sice někdo něco zkouší vymyslet... ale soupeř si nás načte, zhustí obranu a naše náhozy do vápna na Chorého nejsou bohužel všelék. Až to vypadá, že nemáme plán B , který bychom uvedli do praxe. Naštěstí vzhledem k tomu, že slátanci nám opět podali pomocnou ruku, bude v sobotu o co hrát. A to ještě v závěsu číhají odepisovaní rudí, kteří vše odhrnují í brutální útočnou silou. Jo, to bychom taky potřebovali, zatím to neumíme. Hele, možná se o víkendu probudíme a ty z Vršovic zaválcujeme. To by bylo moc pěkné. Tak v sobotu, hurá na drahý výlet. Doufám, že to nebudou peníze vyhozené z okna. Čest královně Viktorce! Kovi. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:1. Remízu zařídil Chytil

Baník Ostrava Spartu musí náš fotbal bolet První poločas v Pardubicích byl z naší strany celkem v pořádku a po úvodní brance jsme vyrovnali díky šťastné penaltě. Druhá půle byla ovšem v našem podání strašná. Hráli jsme bojácně, dopředu jsme nic nevymysleli a čekali na závěrečný hvizd. Výkon ve druhé půli i přes okolnosti a stav, v jakém se nacházíme, nebyl hoden jména Baník Ostrava. Pozitivem zápasu byl výkon Matěje Šína. Jeho příběh je fascinující a všichni mu držíme palce. Je ale mladý a nemůžeme na něm stavět hru. Jen mě zaráží jedna věc: proč s ním klub podepsal smlouvu jen na dva roky. To se taky můžeme začít za rok o jeho budoucnost v klubu obávat. Dobrý výkon podal taky Sanneh, který musí jednoznačně na pravém beku hrát. V sobotu nás čeká nenáviděná Sparta. Náš fotbal je musí hodně bolet a musí vědět a cítit, že přijeli do Ostravy, tak jak to bylo kdysi dávno. Případný špatný výsledek pak může být odpuštěn, ale bez bojovnosti a nasazení ne. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Pardubice - Baník 1:1. Další bod pro Kováčovu squadru, veterán Černý tasil nůžky