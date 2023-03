Útočník Liberce s přímými kopy v Ronaldově stylu: Fígl je ve ventilku

V liberecké šedi mírně svítí. Útočník Slovanu Ľubomír Tupta naposledy proti Bohemians zaujal nevšedními ranami z přímých kopů ve stylu Cristiana Ronalda, po čase zase připomněl, že „tohle prostě má“. Rozhodně nežije obyčejný fotbalový příběh. Vždyť kdo vyrazil v šestnácti z Prešova do Itálie a ve čtyřiadvaceti má v životopise zapsána dospělá angažmá na šesti adresách? Tupta ano. „Nebylo to vůbec lehké... Teď jsem rád, že jsem si tou cestou prošel,“ vysvětluje.

Velký Cristiano je váš vzor. Kopírujete ho?

„Odmalička jsem se snažil naučit ten kop, jako má on. Ale je to pár roků, co jsem si našel vlastní způsob.“

Vidíte, a mně vaše střely připomínají Brazilce Juninha, který kopal za Lyon.

„To by nebylo zlé. Jenže opravdu už jsem si našel vlastní styl. Teď mě mrzí, že proti Bohemce padl jen jeden gól po dorážce mé střely. Měl jsem ještě dvě možnosti. Na tréninku před zápasem jsem dal z pěti pokusů čtyři.“

Můžete popsat váš „přímákový“ rituál?

„Každý to vidí, ne? (usmívá se) Připravím si míč. Udělám čtyři kroky