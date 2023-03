Rozhovor, jenž rozladil Tvrdíka. Šmicer o rotaci ve Slavii: Všeho moc škodí

Už na podzim Vladimír Šmicer pronesl: „Když se jdu podívat Slavii, vůbec netuším, v jaké sestavě bude hrát.“ Zavedená praxe se nemění ani v jarní části FORTUNA: LIGY a vítězi Ligy mistrů se to nelíbí. Jeho aktuální slova ovšem vzbudila rozruch v kancelářích v Edenu, ve čtvrtek večer na Twitteru reagoval klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „Šmíco, mám k Tobě neskutečný respekt. Nebudu s Tebou polemizovat ani o tom, zda je pravda, co píšeš. Je ale smutné, kdy a kde jsou Tvoje názory publikovány. Promiň, ale nevěřím, že by Ti tohle prošlo v Liverpoolu,“ naťukal k titulní straně deníku Sport. Šmicer však má jasno. „Vybral bych svoji základní sestavu, a dokud by se někdo nezranil, hrál bych jenom ji. Na kompromisy není prostor,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Jindřich Trpišovský mění sestavu v průměru téměř v pěti případech na zápas. Připadá vám to rozumné?

„Je to strašně moc. Chápu zranění, pokles formy a třeba na podzim vliv evropských pohárů, ovšem obrovskou část týmového výkonu dělá sehranost. Obyčejná radost hrát se spoluhráčem, na kterého jsi zvyklý a s kterým si na place rozumíš. Když se sestava mění každý zápas a vedle tebe, nebo před tebou, či za tebou, je často někdo jiný, je to obrovský zásah.“

Vy jste hrál nejradši se stabilními spoluhráči.

„Samozřejmě. Pak to bylo znát nejen na mojí hře, ale i celého týmu. Spolupráce s útočníkem a záložníky byla zásadní. Jakmile si s někým rozumíš a dopředu víš, co udělá, je fotbal o dost jednodušší. Jasně, dnes je trendy rotovat sestavou, mít široké kádry, jelikož zápasový program je nahuštěný a také intenzita hry se zvýšila. Přesto je stále dobré spoléhat na automatismy a chemii mezi jednotlivci. Někdy to tam jednoduše není, protože někteří kluci si