ANKETA před šlágry: víra ve Slavii, návrat Krejčího. Zklidní se emoce?

Video se připravuje ... Českou FORTUNA:LIGU čeká velká sobota! Do Ostravy přijíždí Sparta na šlágr s Baníkem, kde chce potvrdit aktuální jarní formu. V Edenu se střetávají dva nejvýše postavené týmy tabulky - Slavia a Plzeň. Ani jeden z týmů ale není v důležitém utkání v ideálním rozpoložení. Deník Sport a server iSport.cz oslovil tři fotbalové experty se dvěma dotazy na zajímavé šlágry. Kdo je favoritem, podaří se zklidnit vášně a kdo může rozhodnout v Ostravě?

Jakub Podaný, bývalý ligový obránce SLAVIA - PLZEŇ 1. Jak dopadne šlágr Slavia-Plzeň?

„Slavia je pro mě favoritem. Hraje doma, kde má výbornou formu, většinou střílí hodně branek a diváci ji ženou dopředu. Pokud tohle pro Slavii bude platit, pravděpodobně proti Plzni zvítězí.“ 2. Uklidní společné aktivity před zápasem dění na hřišti, nebo jde o kontraproduktivní snahu?

„Rozhodně některé iniciativní kroky mohou vést k tomu, aby utkání po stránce fair play a obecně chování všech aktérů vypadalo tak, jak má. Jde o velký zápas, určitě si to obecnou kulturu projevu zaslouží. Věřím, že to bude mít pozitivní dopad.“ BANÍK - SPARTA 1. Jak dopadne zápas Baník-Sparta?

„Tady je favoritem Sparta, vzhledem k předchozím zápasům, Baníku se naopak nedaří. Všechno je to o Spartě, zda dokáže přenést sebevědomí z minulých kol i do prvního ostřejšího testu, který ji na jaře čeká.“ 2. Měli by trenéři vrátit do sestavy Davida Lischku a Ladislava Krejčího, kteří minule absentovali?

„Krejčí je pro svůj tým asi o něco důležitější než Lischka. Vzhledem ke své zarputilosti a i kvůli tomu, že ve vyhrocených a takto exponovaných zápasech dokáže spoluhráče vést k lepšímu výkonu. Krejčí nejspíš hrát bude, u Davida Lischky si to nemyslím, ale můžu se mýlit.“

Miroslav Jirkal, trenér SLAVIA - PLZEŇ 1. Jak dopadne šlágr Slavia-Plzeň?

„Slavia je doma silná, hraje nátlakový, komplexní fotbal, Plzeňáci to nebudou mít vůbec jednoduché. Bude záležet na výkonech opor obou týmů. Je to tak 60:40, tyhle zápasy se hrají úplně jinak než ostatní v lize a bývají vyrovnané.“ 2. Uklidní společné aktivity před zápasem dění na hřišti, nebo jde o kontraproduktivní snahu?

„Chápu to zklidnění, je ohromně důležité, aby vynikla sportovní stránka. Hráči, funkcionáři, rozhodčí a lidé kolem fotbalu musí zkrotit emoce, fandit se musí v mezích. Lidé musí mít z fotbalu zážitek a radost.“ BANÍK - SPARTA 1. Jak dopadne zápas Baník-Sparta?

„Baník se na Spartu v minulosti doma často vytáhnul, výsledky nebo i výkonem. Očekávám, že bude hrát nadstandardně, bojovně. Sparta je teď hodně nahoře, ale v takovém TOP zápase musí potvrdit, že jde po správné cestě.“ 2. Měli by trenéři vrátit do sestavy Davida Lischku a Ladislava Krejčího, kteří minule absentovali?

„Oba jsou pro své týmy důležití, stěžejní hráči, opory. Určitě by měli být na hřišti, v takovém zápase mohou přinést zásadní rozdíl.“