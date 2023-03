Expert Kotal: Sparta je na dobré cestě. Konečně nepřichází jen individuality

Tohle je skoro na titul, viselo oběma na jazyku, byť to tak doslova neřekli. „Ale Sparta má nejlepší formu ze všech tří kandidátů,“ kývnul šéftrenér Viktorie Žižkov Václav Kotal ve studiu iSport.cz, kde společně s fotbalovým redaktorem deníku Sport Jiřím Fejglem hodnotili suverénní výhru na Baníku 3:0. Chválu si Letenští vysloužili i za obrannou a útočnou práci. To tu dlouho nebylo…

„Sparta je na tom ze všech tří top klubů nejlíp, když se podíváme na její výsledky,“ konstatoval po další bezproblémové výhře Václav Kotal zjevný fakt.

„Pro Spartu teď hraje všechno velmi dobře, může si to zkazit jenom sama. Je nejkompaktnější, má nejlepší formu,“ hodnotil Kotal dál.

„Myslím, že se změnila přestupová politika, už nepřichází jen individuality, ale vyloženě pracovití hráči. Kairinen rychle zapadl, je tam Jarda Zelený jako týmový hráč. Sparta tým velmi dobře doplnila, je na dobré cestě,“ pokračoval.

„Řekl bych, že to souvisí s příchodem trenéra Priskeho, vypadá to pod ním dobře. Ale nezapomínejme, takhle se o Spartě bavíme několik let, pořád se to točí dokola. I za pana Kotala se to zvedlo, pak zase zhoršilo, a takhle pořád, takže musíme počkat. Teď je Sparta zdravá, má zajímavé hráče na střídání, je tam zastupitelnost, hlavně v tom je silná. Ale pořád bych byl ještě opatrný,“ doplnil Kotala redaktor Sportu Jiří Fejgl.

„Nicméně kandidát na titul to je, to je jasné, takhle se o Spartě můžeme bavit poslední týdny. Zase ukázala obrovskou sílu, šlape jí útok, je rozjetá,“ dodal.

Utkání ve Vítkovicích bylo v podstatě hotové už po poločase, kdy hosté vedli nad Baníkem 2:0, po změně stran výsledek upravili do konečné podoby 3:0, jeden gól Jan Kuchta, dva Tomáš Čvančara.

„Třetí gól to rozhodl, po něm Baník prakticky ztratil víru, že s výsledkem ještě může něco udělat. Naprosto zasloužené vítězství,“ pravil Kotal.

„Je to mozaika, která se Priskemu podařila složit, našel pro hráče vhodné uplatnění, našel jim role, které jim sedí. Celý tým pracuje a dvojice Kuchta-Čvančara to dokáže dotáhnout,“ vidí Kotal.

„Když si vzpomenu na Kuchtovy výkony v reprezentaci, ve Slavii a vidím ho teď ve Spartě, tak bych opci na něj uplatnil. Samozřejmě Sparta potřebuje hlavně evropské měřítko, ne Baník, ale on je právě schopný hrát i ten evropský fotbal. Ohledně opce, která je teď na čtyři miliony eur, se ale v létě můžou změnit podmínky, vůbec nevíme, co se bude dít kolem Ruska, může pokračovat na hostování, je tam hodně neznámých… Ale chtěl bych ho do Sparty, asi nikdo by teď neřekl, že ne,“ myslí si Fejgl.

Kromě ofenzivy ale konečně Letenským začíná fungovat i defenziva.

„Líbí se mi, důležitá je tam i role Kairinena, který perfektně vykrývá prostor před stopery, obrana funguje Spartě velmi dobře,“ tvrdí Kotal.

„Za nepostradatelného považuju v současné obraně Sörensena, který sice není moc vidět v tom systému, ale když se podíváte na práci mužstva, jak vystupuje, zmenšuje hřiště, tak tahle komunikace vychází od středního stopera. Viděli jsme, že ta trojka je pořád celkem v lajně, pracuje s prostorem,“ chválí dál Kotal.

