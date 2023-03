Hapal se odvázal: Stoprocentní penalta na Almásiho, už se tomu směju

Pět zápasů, jediný bod. Co se týče formy, je Baník spolu s Teplicemi nejhorším mužstvem FORTUNA:LIGY. Prohra 0:3 se Spartou, sedmá domácí v sezoně, bídu jen podtrhla. Ostravští měli jen dvě solidní pasáže v utkání: pár minut hned od úvodní vteřiny a pak tlak v nastavení první půle krátce před pauzou. Právě tehdy (45.+2) došlo k souboji, který naštval i jindy klidného kouče Pavla Hapala. „Teď jsem se na to díval, podle mě stoprocentní penalta,“ říkal na tiskovce.

O co šlo? Jiří Fleišman kopal roh zprava, odražený míč se dostal na druhou stranu vápna k Srdjanu Plavšičovi. Jeho bochánek letěl do malého vápna, kde si ho hledal Ladislav Almási. Jenže byl objatý sparťanským stoperem Asgerem Sörensenem a nakonec i povalen na zem. Slovenský útočník ve službách Baníku nemohl zakončit, centr ho přeletěl. A Eneo Bitri už na poslední chvíli nestihl zamířit přesně.

„Jasná penalta, i když lidé od VAR nám budou vykládat, že se drželi navzájem. Klasika... Já už se tomu fakt směju, protože pan rozhodčí už ani neudělá rozhodnutí na hřišti a VAR ho v tom podrží. Ať si říká, kdo chce, co chce... Opakuje se to – když to není v jednom zápase, tak je to v druhém. A nejen u nás,“ popisoval Hapal.

Trenér domácích vzápětí dodal, že nešlo o klíčovou situaci zápasu. Ty podle něj byly dvě – a mířil do vlastních řad. Samozřejmě měl na mysli kiks Filipa Kaloče před prvním gólem a Bitriho před druhým.

„Lašty (Jan Laštůvka) měl dát dlouhý balon, Kaloč se mu neměl vůbec nabízet, protože měl za sebou hráče a Sparta je v presinku velice pohyblivá a kvalitní. Druhá situace to samé. Bitri měl hrát dlouhý balon, klidně do autu. Zorganizovali bychom se a nic by se nestalo. Musíme se těchto chyb vyvarovat, protože jinak to byl od nás za poslední dobu nejlepší domácí poločas,“ řekl.

SESTŘIH: Baník - Sparta 0:3. Zářili Čvančara s Kuchtou, hosté jsou první Video se připravuje ...

Okamžik v nastavení prvního poločasu v něm však hlodal. Cítil, že s proměněným pokutovým kopem a za stavu 1:2 by se šlo Baníku do druhé půle za vydatné podpory třinácti tisíc fanoušků úplně jinak. Nebylo by to poprvé, kdy by se scénář šlágru na zaplněném vítkovickém stadionu změnil jedním momentem. Jenže po třetí brance a další chybě Bitriho bylo hotovo.

„Sörensen držel Almásiho, obě dvě ruce měl na něm. Je možné, že zpomalený záběr zkresluje intenzitu, ale obsluhují to lidé... VAR je dobrá věc, stoprocentně jsem o tom přesvědčený. Ale rozhodčí čeká, má strach, aby neudělal chybu. Pro mě alibismus. Kdyby se pan Orel rozhodnul penaltu odpískat a VAR mu ji zrušil, tak bych to bral. Ale dneska jen čekají sudí na VAR, nejdou sami do rozhodnutí,“ vadilo Hapalovi.

Do třaskavé bitvy vsadil na dvě vysoké věže vpředu, oproti minulému utkání v Pardubicích (1:1) udělal tři změny. Čtyřčlennou obranu nechal spolu s brankářem totožnou, ale nepomohlo to. Totálně totiž dominovalo útočné trio Letenských, skóre mohlo být vyšší. Něco ještě pochytal Laštůvka, dvakrát zacinkalo břevno.

Realita je taková, že FCB zůstává dvanáctý s 25 body a pětibodovým náskokem na čtrnácté Teplice. Po neděli může být hůř, protože právě Severočeši, ale i Pardubice teprve budou hrát a náskok Slezanů na barážové příčky může být tenčí. Příště navíc cestuje Hapalův soubor do Českých Budějovic, které mají rovněž 25 bodů. Pak je reprezentační pauza...

„Kluci nemají hlavy dole, to tak jenom vypadá. Musíme teď s hráči komunikovat, trochu je zklidnit, nepitvat se v tom moc. Nic jednoduchého nás však nečeká,“ uzavřel kouč.

Duel proti největšímu rivalovi v krásných retro dresech tak skončil opět skandováním kotle „My chceme Baník“…