Trpišovský: Lingra mi bylo líto, ale... Fér utkání, chválil i rozhodčího

Jak hodnotíte otočku s Plzní?

„Ze začátku jsme byli zabrždění, rozhodovali jsme se dlouho, přidržovali balony. Po našem autu jsme dostali gól, pak jsme se trpělivou kombinační hrou snažili dostat do zakončení. Plzeň bránila vlastní polovinu, nebylo lehké se tam prokousat. Jednu šanci skvěle chytil Staněk. V druhém poločase jsme výkon stupňovali, viděl jsem plno velmi dobrých individuálních výkonů, i ten týmový byl skvělý. Stupňovali jsme tlak, po brance na 1:1 jsme dominovali. Přes křídelní prostory jsme se dostávali do nebezpečných situací. V závěru Matěj Jurásek skvěle uhasil balon na zadní tyči, jinak jsme do ničeho vážnějšího Plzeň nepustili. Vyhráli jsme zaslouženě. Také rozhodčí Černý zvládl zápas velice dobře. Bylo to fér utkání, faulů nebylo tolik jako jindy. Jsem rád za reakci týmu, který skvěle fungoval. Chvílemi jsme koncertovali. Cením si toho, že jsme zvládli zápas proti soupeři, proti němuž se velice těžko otáčejí zápasy.“

Jak důležitá je to injekce v boji o titul?

„Na konci se sečtou body, vítězství má stejnou hodnotu v jakémkoliv utkání. Stejně tak ztracené body chybí stejně. Když hrajete s přímým konkurentem, je samozřejmě bonusem, že mu body seberete. V tomto směru je to opravdu důležitější. Ale my teď musíme vyhrávat v každém utkání.“

Proč jste stáhl Tomáše Holeše na stopera?

„Důvodů bylo víc. Šlo o taktiku proti Chorému. Věděli jsme, že stopeři budou podstupovat hodně soubojů, že si soupeř bude pomáhat dlouhými míči. Druhou věcí bylo, že Tomáš šest měsíců nehrál, minule v Českých Budějovicích nebyl běžecky úplně připravený, přitom právě proti Plzni jsme chtěli mít ve středu pole velký běžecký tlak. Tím, že se vrátil Hromada, jsme si mohli dovolit Tomáše zasunout. A také jsme chtěli větší komunikaci. Holy je schopný řídit hráče okolo sebe. Šlo tedy o souběh věcí.“

Zápas rozhodl Ondřej Lingr z pozice náhradníka. Šlo o sedmnáctou branku v sezoně, kterou vstřelili hráči z lavičky.

„Ondra je hráč, na kterém jsme hodně závislí. On je nadstandardním fotbalistou. Umí hrát od začátku, i do utkání umí vstoupit. Celkem nedávno měl těžkou virózu, čtyřicítky horečky. Čekali jsme přetahovanou, proto jsme se rozhodli, že půjde z lavičky. Hodně jsem s ním v týdnu mluvil, že chceme, aby přinesl energii. On pomůže udržet míč, stát se rozdílovým hráčem. Nedělá mu to problém. Ví, že tým je víc, než jednotlivec. Ve Slavii je dlouho. Chápe, že střídající hráči mají kolikrát větší důležitost. Náš stupňovaný výkon jde z velké části za ním.“

Jak je složité Lingrovi říct, že nebude v základu?

„Patří to k mé práci. Jak říkám, Ondra má na prvním místě tým. Když mu to vysvětlíme, vezme to, protože chce být úspěšný. V první fázi u něj samozřejmě následuje zklamání, protože se na zápas poctivě chystá. Před utkáním jsem mu řekl, že když dá gól, tak mně může nadávat, což se i stalo. Přiznám se, že mě ho bylo líto, protože si zaslouží hrát, umí to strašně strhnout. Když jsem viděl, jak hecuje tým na rozcvičce, fakt jsem ho litoval… Ale takhle jsme se rozhodli.“

Chtěli jste mít běžeckou převahu, ale v prvním poločase tuto roli příliš neplnil Oscar. Souhlasíte?

„Osky v týdnu vypadal, že má nejlepší formu ze všech. Ve čtvrtek byl nejgólovějším hráčem na tréninku, což je u něj výjimečná věc. Je pravdou, že po inkasované brance byl hodně nevýrazný. Petr Ševčík byl kolikrát pod tlakem dvou třech hráčů, protože neměl pomocného hráče vedle sebe. A tím měl být Osky. Občas má problém s emocemi, neumí se hned dostat do zápasu. Ve druhém poločase to naštěstí bylo úplně jinak.“

Byl nejlepším hráčem zápasu Petr Ševčík?

„Petr byl dominantní, obrovsky aktivní v zakládání útoků. Chtěli jsme vsadit na hráče, kteří jsou ve Slavii delší dobu. Když jsme si zpětně analyzovali utkání v Budějovicích, na hřišti jsme měli pět mladých hráčů, jen tři z nich měli titul. Proto naše sázka proti Plzni směřovala na hráče, kteří tady mají historii. Šéva ji má. Vážím si jeho běžeckého výkonu, před čtrnácti dny byl na tom jako Lingr. Co se mně na Petrovi líbilo, byla hra pod tlakem. Často byl zdvojený, přesto dokázal uvolnit spoluhráče. Nicméně nechci říct, že byl nejlepší, nebylo by to fér. Každopádně podal skvělý a odvážný výkon. Když dostanete gól a utkání se nevyvíjíí dobře, je strašně důležité projevit odvahu. A to dnes Šéva přesně ukázal.“

Budete se na zkušenou sestavu se slávistickou historií spoléhat i ve zbytku sezony?

„Určitě to tak bude. Prošli jsme si obdobím, kdy někteří hráči byli nemocní, což kolikrát nechceme vysvětlovat veřejně. Zpětně musím říct, když jde do tuhého, tihle kluci umí udržet kontinuitu výkonu a následnou pravidelnost. Je jasné, že hráči se zkušenostmi to zvládnou lépe. V krizových momentech se ukazují jako tahouni, protože ví, jak se na zápas nachystat.“

Je pro vás potěšující, že v utkání zvítězil pozitivní přístup ke hře?

„Máme herní styl vycházející z typologie hráčů. Když chcete hrát nahoře a chcete být nejlepší, musíte se vyrovnat se všemi překážkami. Když budeme hrát v intenzitě jako dnes a budeme hrát s takovou odvahou a nabídkou, bude to super. Jsem rád, že se hodně času hrálo. Utkání bylo intenzivní, nahoru dolů, hráči pak dělají chyby a vznikají šance a góly. Jestliže bych měl říct jednu věc, které si nejvíc vážím, tak vypíchnu, že se hrál fotbal. A znovu musím pochválit rozhodčího, jak k utkání přistoupil.“