Čmelík potopil Dynamo, Pospíšil dirigoval koncert. Beneš po operaci

Tenhle zkrat vyjde českobudějovického Lukáše Čmelíka asi hodně draho. Slovenský křídelník nastoupil do druhého poločasu, aby rozhýbal hru Dynama, ale po devíti minutách se pakoval ze hřiště. Neudržel nervy na uzdě a dal facku Janu Vodhánělovi.

Červená! Nesmysl, hloupost, zkrat. Za stavu 0:0 a vyrovnaného průběhu.

„Udělali jsme nějaké změny a pomalu se zvedali, ale přišlo vyloučení. Mělo velký dopad i na výsledek,“ litoval kouč Marek Nikl.

„Červená nás potopila. Pochopení nemáme, ale zůstane to v kabině,“ doplnil bek Martin Sladký.

Vodháněl se sice hereckou vložkou přihlásil do konkurzu v nedalekém Moravském divadle, neboť se svíjel jak po ráně v Oktagonu, nicméně mu nejde upřít fakt, že byl rozhodujícím mužem utkání.

Kromě toho, že přesilovku zařídil, ji taky rychle využil dvěma hezkými góly. Když Antonín Růsek přidal krásnou třetí pojistku, po čtvrthodině bylo hotovo. Duel se dohrával v exhibičním módu.

„Vody a Tonda mají kopací techniku zvládnutou možná nejlíp z celého týmu. Jejich povinností je se do takového zakončení tlačit. Mají potenciál dávat branek daleko víc,“ chválil produktivní duo trenér Václav Jílek a oba vyzval k udržení střelecké formy. Jejich čísla se budou hodit, až v létě přestoupí Mojmír Chytil do Slavie.

I bez svého nejlepšího hráče, jenž chyběl kvůli čtyřem žlutým kartám, však Hanáci oslavili premiérovou jarní výhru a veřejně se přihlásili do boje o čtvrté místo.

„Je naši povinnost o něj zabojovat,“ prohodil Jílek sympaticky.

Už žádná alibistická slova o záchraně soutěže. Sigma má nejsilnější kádr za posledních pár let, hraje slušný fotbal. Ve městě to sice skoro nikoho nezajímá (viz návštěva 1620), což je škoda, ale mužstvo má opravdu kvalitu. I šířku. A díky ní realizační tým několik variant.

Včetně Martina Pospíšila, jemuž stačily dva týdny na to, aby pochybovače přesvědčil o tom, že je o parník nejlepším středopolařem Olomouce. Posila z Polska, která klubu spadla nečekaně do klína, vedla mančaft za fajn výsledkem. Ukázala přehled, zrychlení hry, kolmice, zisky míče, driblink, šajtle i tzv. rabonu, tedy kop za nohou... Dokonce i kapitán Radim Breite se navrátilci přizpůsobil tím, že se vysunul na podhrotovou pozici a presinkem eliminoval playmakera Jakuba Horu.

„Už když nastoupil v Plzni, bylo na něm vidět, že je to fotbalista. Vedení míče má Pospa fantastické, je s ním rychlý. Pro nás velká posila,“ hodnotil kolegu Růsek.

Pospíšil se jen usmíval. „Mám ohromnou chuť a elán do fotbalu. Chtěl jsem to ukázat na stadionu.“

Dojem tak kazí jen zranění Víta Beneše, klíčový stoper si po souboji s Adediranem odnesl zlomeninu v oblasti lícní kosti. Už je po operaci, sezona pro něj možná skončila. Náhradník Lukáš Greššák jej adekvátně nenahradil, čeká se na Lukáše Vraštila. Fit by měl být už i Jan Fortelný.

V pondělí čeká Andrův stadion ještě jeden zajímavý mač, a sice druholigové derby mezi olomouckým béčkem a Prostějovem. Je pravděpodobné, že se v sestavě domácích objeví zkušená jména jako Matúš Macík, Juraj Chvátal, Florent Poulolo nebo David Vaněček, která mívají v rezervě herní vytížení.

Původně měla být spíkrem zápasu bývalá opora Sigmy a nyní televizní expert David Kobylík, leč někdejší mistr Evropy do 21 let z roku 2002 si ve svém pravidelném sloupku v Olomouckém deníku před pár dny dovolil zkritizovat přestupovou politiku sportovního manažera Ladislava Mináře, a tak se akce nakonec konat nebude...