Bohemians zase čtvrtí. Veselý: Hráli jsme proti malosti. Plzeň je zatlačená

Jak jste tým chystal na ve formě hrající Pardubice?

„Věděli jsme, že přijede velmi nepříjemný protivník, který prohrál na jaře jen se Slavií, navíc dost smolně. Měli jsme respekt, když jsem porovnával přípravu, kterou jsme na ně měli na podzim a teď, tak se ohromně zvedli, těžko se jim dávají góly. Bylo to vidět i v úvodu, kdy začali gólovkou, tu jsme přežili. Pak se hrálo vyrovnané utkání, kdy soupeř vypadal opticky lepší, ale bez vážnějších příležitostí. Nebyl jsem moc spokojený s agresivitou našeho napadání, ale před čtyřmi a půl tisíci diváků se to těžko dořvává. Podařilo se nám presink vysunout a víc na hosty tlačit, tak jsme se postupem času dostávali do tlaku, až jsme si začali vypracovávat nebezpečné situace, o to nám šlo. První branka byla určující, uklidnila nás a mohli jsme přidat další. Po přestávce jsme chtěli jít za druhou, abychom byli bezpeční dozadu, ale zároveň byli nebezpeční. Při jedné šanci nás podržel Jedla, ale druhý gól hosty zlomil. I podle střídání bych řekl, že se zápas spíš dohrával.“

Trenér Kováč o vás v dobrém prohlásil, že jste hráli jako zvířata. Jak se hráči na takový zápas motivují?

„Tím umístěním, které můžeme mít. Už nechceme nikam couvat a pokud máme na dosah první šestku a můžeme se v ní trošku opevnit, tak už nevím, co by hráči chtěli za větší motivaci. Nechtěli jsme řešit, že proti nám stojí Pardubice. Nehráli jsme proti Pardubicím, ale sami se sebou, se svojí pohodlností a malostí. V takových situacích už není čas na alibi a být při zdi. Když něco chcete, musíte si za tím jít. Nemusí to vyjít, ale chtěl jsem, aby hráči udělali maximum, abychom si řekli, že nás porazil dobrý soupeř. Je to i typologií hráčů, které máme. Ale na začátku presovali jen útočníci a nepomáhala nám obrana.“

Jak jste reagoval?

„Měli jsme něco předpřipraveného, ale nebyl jsem spokojený s vystupováním, tak jsem tam přes hráče posílal vzkazy. O přestávce jsme si vše líp dovysvětlili a řekli si, na co budeme reagovat. Úvod druhé půle už byl výborný. Několik zisků a mohli jsme zápas ukončit. Ale je to i o terénu, který není optimální, to víme. Hlavně jsme nechtěli naběhnout na stejnou chybu jako se Spartou, kdy nám terén škodil. Taktiku doma mu musíme přizpůsobit, nechtěli jsme být hloupí, aby ho soupeři použili proti nám.“

Už jste zmínil Spartu a když se podíváte na tabulku a los, je to trošku déja vu. Jste na čtvrtém místě a čeká vás zápas se třetím. Se Spartou to dopadlo minule špatně, je to pro vás poučení?

„Ano, a nejen Sparta, ale i Budějovice. Jsou to pro nás varovné prsty v tom, jak zápasy umět dohrát. V Budějovicích jsme měli zdravotní problémy, ale musíme si sáhnout do svědomí, jestli jsme tam nejeli moc optimističtí. Ze všech zápasu se učíme za pochodu, upgradujeme i náš systém. Chceme se poučit, ale víme, že zápasy s první trojkou pro nás moc dobře nevyzněly. Remizovali jsme s Plzní i na Spartě, ale dvakrát jsme dostali világoš, takže nemůžeme říkat, že pojedeme do Plzně a budeme se prsit. Plzeň je zatlačená do kouta, taky budou hrát jako zvířata. Rozhodně tam nebudeme v pozici favorita, že bude Viktorka automaticky rozdávat body. Bude to těžký zápas před reprepauzou a budu rád, když nezopakujeme to se Spartou. Ale je to jen fotbal, viděli jsme třeba výsledek Liverpoolu. I z porážek se dá poučit, kolikrát je porážka do budoucnosti daleko cennější.“

Jaké jsou vaše myšlenkové pochody při skládání stoperské trojice? Jana Vondru jste přiváděl na pozici levého stopera a hraje uprostřed, zato Lukáš Hůlka přes nohu nalevo… Co vás k tomu vede?

„Nevaříme z vody. Lukáš je víc konstruktivní a Vondrys víc silový. Na středním stoperu z mého pohledu musí být ranař, Hůlis je spíš technický, kdy situace řeší jako gentleman. Sám se na středu necítí moc dobře, svádíte tam souboje a nedostanete se do rozehrávky. V tříobráncovém systému víc zakládají krajní stopeři. A nebyl jsem spokojený s jeho výkonem s Brnem, chyběl mu důraz na Řezníčka, zato v Liberci hrál výborně. Je netypické, že levák hraje uprostřed, ale Vondra má lepší dispozice. Teď se vrací Křapka a můžeme s tím hýbat. Nechceme trápit před nohu mladého Kadlece, tak to Hůlka odnáší za to, že je zkušenější a komplexnější. Nebyl to plán, ale aktuálně je pro naše potřeby cennější nalevo, byť víme, že to pro něj není optimální.“

Potěšil vás Daniel Köstl? Odehrál asi svůj nejlepší zápas přinejmenším na jaře.

(Petr Koukal, mluvčí Bohemians: „Dan byl zvolen hráčem utkání a na tribuně se ozývalo ‚Roberto Carlos z Ďolíčku‘.“ Veselý odpovídá po doznění smíchu).

„Aby po tomhle zas nedostal za týden červenou. S chválou bych to nepřeháněl, ale víme, že Dan je pro nás důležitý hráč z hlediska energie, nasazení, emocí… Na podzim byl u několik hořáků – zápasu, kdy mu to úplně nevyšlo. Je cenný při obranných standardkách, což se ukázalo se Spartou, když po vyloučení chyběl. Když nehrál, inkasovali jsme pětkrát ze standardek. Proto jsem ho v sestavě chtěl. Vloni hrál jeden zápas krajního beka, když jsme hráli na čtyři vzadu. Proto jsem měl dlouho v hlavě, že by mohl být na pozici halfbeka. Nevadí mu běhat nahoru dolů. Přesunem jsme z něj vzali tíhu stopera, kde je každá chyba víc vidět a on někdy zmatkuje a dělá chyby. Na halfbeku eliminujeme jeho slabiny a může vyniknout jeho energie, dobrý centr, presink… A když udělá chybu, svou rychlostí a zápalem je schopný ji zachránit.“

Při pohledu na soupisku se tam hodí i jiní hráči…

„Je to problém třeba pro Dostála, který vypadl ze sestavy, ten si dnes výborně poradil na levé straně přes nohu. Ale Dan je ve formě, sbírá čísla, to ho pak nejde nepostavit. Jsme ve složité situaci, levého haflbeka i stopera hraje pravák, látáme to. Chceme to dotlačit do reprepauzy v nejlepším postavení co máme, i když vím, že to bude v Plzni těžké. Pak nám uzdraví hráči a pak můžeme být daleko silnější, budeme mít silnou lavičku, vrátí se vykartovaní hráči a bude semifinále poháru a důležité zápasy s Boleslaví, Olomoucí, Slováckem, které rozhodnou, jestli do té šestky vůbec patříme.