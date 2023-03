Šmicer: Tvrdík můj pohled pochopil. Slavii miluju, ale nebudu lhát

Vyřešeno. Vysvětleno. Vladimír Šmicer se ve svém pravidelném ligovém komentáři pro deník Sport a web iSport.cz vrací k neshodě s Jaroslavem Tvrdíkem. Raduje se z výhry Slavie nad Plzní (2:1) a v souvislosti s výkonem poražených připomíná, kterou zásadu do českých reprezentantů vtloukal Karel Brückner.

„Hrály se dva šlágry, ale já se vrátím ještě před jejich výkop. Jarda Tvrdík se na Twitteru ohradil proti mému rozhovoru pro Sport, ve kterém jsem kritizoval velkou rotaci hráčů Slavie. Od té doby jsem se k tomu nevyjadřoval, až teď. Tak to vysvětlím, pro mě je celá věc totiž hrozně jednoduchá.

Vypadalo to, že jdeme my slávisti proti sobě, ale podle mě se z komára udělal velbloud. Já se snažil vyjádřit z pohledu hráče, jak jsem situaci ve Slavii cítil. Já nechci radit Jindrovi Trpišovskému jako trenérovi, protože po pěti letech je za ním v klubu tolik práce, že bych šel hlavou proti zdi, kdybych napadal jeho trenérské dovednosti. Ale pořád bych si rád ponechal právo říct svůj názor. Já netrvám na tom, že mám pravdu. Jen chci tu svou povědět. Každý máme svůj pohled, nemůžeme všichni myslet stejně. A ostatní to buď vezmou, nebo nevezmou.

Myslím, že reakce Jardy Tvrdíka