ČT hrozí prekérní situace, stoupá napětí. Bude bez fotbalu i bez hokeje?

Vysoká investice stanovená na začátku i další nezanedbatelné průběžně. S diskutabilní návratností. S tím musí počítat zájemce o vysílání domácí fotbalové ligy. Na tenhle rozměr upozorňují hlavně v O2 TV, která ji vysílá už pátým rokem – a zároveň tím ukazují na své zásluhy a posilují svou pozici. „Za období vysílání FORTUNA:LIGY jsme do práv a výroby investovali více než miliardu korun. Z velké části pomohla O2 TV posunout prezentaci ligy na mnohem vyšší úrovni, než byla kdykoliv v minulosti,“ upozorňuje výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay. „Není to jen o ceně vysílacích práv, ale i o technickém zajištění výroby všech přenosů, doprovodných formátů a studií,“ dodává. Právě záruka bezproblémově a kvalitně zabezpečit samotné vysílání je faktorem, který může ovlivnit rozhodování LFA. Ta nově přidá do podmínek i závazek broadcasterů zajistit kalibrovanou čáru umožňující rozklíčovat ofsajdové situace.